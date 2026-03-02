Υπήρξε πνεύμα ανήσυχο και δημιουργικό μέχρι την τελευταία στιγμή, ένας λαμπρός και συνεπής εργάτης της δημοσιογραφίας, ένας πολυγραφότατος συγγραφέας και ποιητής.

Έφυγε σε ηλικία 93 ετών ο παλαίμαχος δημοσιογράφος, ποιητής και λογοτέχνης Σπύρος Κατσίμης.

Ο Σπύρος Κατσίμης γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1933. Έπειτα από την αποφοίτησή του από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ξεκίνησε την ενασχόλησή του με τη συγγραφή και αργότερα με τον έντυπο Τύπο. Διετέλεσε συνεργάτης του περιοδικού «ΓΥΝΑΙΚΑ» από τις αρχές της δεκαετίας του '70 έως το 1980, ελεύθερος συντάκτης και κριτικός βιβλίου στην εφημ. «ΑΘΗΝΑΙΚΗ» το 1974, στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» από το 1975 έως το 1981, στις εφημερίδες «ΕΘΝΟΣ» και «ΕΙΔΗΣΕΙΣ» από το 1984 αλλά και στο περιοδικό «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ».

Στις αρχές της δεκαετίας του '80 ξεκίνησε η μακρά πορεία του στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της χώρας, αρχικά ως συντάκτης ειδήσεων ραδιοφώνου κι έπειτα ως αρχισυντάκτης της τηλεοπτικής εκπομπής «Κυριακάτικα» (1985-1987). Την τριετία 1987-1990 ανέλαβε την αρχισυνταξία της πολιτιστικής τηλεοπτικής εκπομπής «Τέχνη και Πολιτισμός» ενώ, παράλληλα με τη δημοσιογραφία, ανέπτυξε και πλούσια συγγραφική δράση από πολύ νωρίς: «Διηγήματα» (1954), «Ο Νάρκισσος» (1955), «Χαμόγελο» (1959), «Έξοδος» (1964), «Οι Ρήτορες» (1974), «Επιλογή» (1979), «Ο Τρελός» (1983), «Η Στέγη» (1993), «Ο Καιρός της Αστραπής» (1996) είναι μόνο μερικά από τα έργα του, μέρος των οποίων έχει μεταφραστεί στην αγγλική, τη γαλλική, τη γερμανική και την πολωνική γλώσσα.

Ο Σπύρος Κατσίμης υπήρξε πνεύμα ανήσυχο και δημιουργικό μέχρι την τελευταία στιγμή, ένας λαμπρός και συνεπής εργάτης της δημοσιογραφίας, ένας πολυγραφότατος συγγραφέας και ποιητής. Όπως σημειώνει η κόρη του και καλή συνάδελφος Μαριλένα «Δεν ήθελε πολλά ο Σπύρος για να είναι ευτυχισμένος: να ακούει όπερα και κλασική μουσική, να ζωγραφίζει, να κάνει βόλτες, να τρώει με φίλους, να πίνει τον καφέ του, να διαβάζει τα βιβλία και τις εφημερίδες του».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τη σύζυγό του Καίτη και τις κόρες του Μαργαρίτα και Μαριλένα και αποχαιρετά έναν εξαίρετο δημοσιογράφο που τίμησε το λειτούργημά μας με ήθος και απαράμιλλη συνέπεια.

Η νεκρώσιμος ακολουθία για τον Σπύρο Κατσίμη θα ψαλεί στο παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας Ψυχικού – Χαλανδρίου (Εθν. Αντιστάσεως 86) την Πέμπτη, 5 Μαρτίου στις 11:30, ενώ η ταφή του θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα στους Παξούς.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια θα επιθυμούσε να γίνουν δωρεές στο Κέντρο Ημέρας Αττικής για κακοποιημένα παιδιά «Ελένη Αγάθωνος» του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού:

Τράπεζα Πειραιώς:

IBAN: GR7801717260006726114486518