Σε κατάσταση αυξημένης ανησυχίας βρίσκεται η σχολική κοινότητα στα Γιάννενα, καθώς συνεχίζεται για περισσότερες από 24 ώρες η άντληση υδάτων από τους υπόγειους χώρους του κτιρίου όπου στεγάζεται το 2ο Γενικό Λύκειο.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, τα νερά δεν εντοπίζονται μόνο στο ήδη γνωστό υπόγειο, αλλά και σε άλλους χώρους στους οποίους μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε πρόσβαση. Όπως αναφέρεται από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, κάτω από τα θεμέλια του σχολείου φέρεται να υπάρχει υπόγεια συγκέντρωση υδάτων περίπου 400 τετραγωνικών μέτρων και βάθους 1,5 μέτρου, η οποία λιμνάζει εδώ και χρόνια.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, τόσο για τη στατική επάρκεια του κτιρίου ιδίως σε μια σεισμογενή περιοχή όπως τα Ιωάννινα όσο και για τις πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, λόγω της παρατεταμένης υγρασίας και της ανάπτυξης μούχλας. Ο Σύλλογος Γονέων ζητά άμεση και πλήρη στατική μελέτη του κτιρίου με εξειδικευμένους ελέγχους, ενώ προτείνει την προσωρινή μετάβαση σε καθεστώς τηλεκπαίδευσης έως ότου διασφαλιστεί η καταλληλότητα και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, εξετάζεται και η προσφυγή στη Δικαιοσύνη για την απόδοση τυχόν ευθυνών.

«Yγειονομική βόμβα» μούχλας και «εγκληματική αμέλεια» καταγγέλλουν οι γονείς

Ο Σύλλογος Γονέων κάνει λόγο για εγκληματική αμέλεια που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή μαθητών και εκπαιδευτικών. Οι γονείς ξεκαθαρίζουν πως σε μια κατεξοχήν σεισμογενή περιοχή όπως τα Γιάννενα, η διάβρωση των θεμελίων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με ημίμετρα και απλές αντλίες υδάτων. Τα βασικά αιτήματα των γονέων:

Άμεση αποχή από τα μαθήματα και μετάπτωση σε καθεστώς τηλεπαίδειας μέχρι να διασφαλιστεί η καταλληλότητα του κτιρίου.

Πλήρης στατική μελέτη (καρότα) και όχι απλές οπτικές αυτοψίες που δεν εγγυώνται την ασφάλεια.

Προσφυγή στη Δικαιοσύνη: Εξουσιοδότηση για κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς στην Εισαγγελία κατά παντός υπευθύνου.

Πέρα από τον φόβο για τη στατικότητα, οι γονείς καταγγέλλουν «υγειονομική βόμβα» μούχλας που αναπτύσσεται λόγω της χρόνιας υγρασίας στα θεμέλια. «Το ρίσκο της σιωπής είναι πλέον μεγαλύτερο από το ρίσκο της δράσης. Κανένας δεν θα μπορεί να πει “δεν ήξερα” αν συμβεί το μοιραίο» διαμηνύουν οι γονείς.