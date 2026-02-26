Οργή γονέων για την πλημμελή ασφάλεια των σχολείων του Δήμου, ζητούν εδώ και τώρα παρέμβαση της Δημάρχου.

Από θαύμα γλιτώσαμε τα χειρότερα στο Δημοτικό Νέας Πεντέλης όταν προβολέας κατέρρευσε στο προαύλιο του σχολείου την περασμένη Παρασκευή (20/2). Όπως καταγγέλλει η Ένωση Γονέων του Δήμου από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς λίγη ώρα νωρίτερα στον χώρο βρίσκονταν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί για αποκριάτικη εκδήλωση. Αν η πτώση είχε συμβεί λίγα λεπτά πριν, το περιστατικό θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία.

Σύμφωνα με τους γονείς ο συγκεκριμένος προβολέας συγκαταλεγόταν σε εκείνους που είχαν επισημανθεί επανειλημμένα τα τελευταία δύο χρόνια ως φθαρμένοι και επικίνδυνοι. Όπως υποστηρίζουν, είχαν αποσταλεί σχετικά έγγραφα και αιτήματα προς τον Δήμο για έλεγχο και αποκατάσταση των προβλημάτων, χωρίς όπως αναφέρουν να υπάρξει η απαιτούμενη ανταπόκριση.

Οι γονείς κάνουν λόγο για «σχολεία-ναρκοπέδια» και καταγγέλλουν επικίνδυνη αδράνεια από πλευράς των αρμοδίων. Υπενθυμίζουν ότι πριν από έναν μήνα, στις 28 Ιανουαρίου, είχαν θέσει το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών εγκαταστάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις και προληπτικούς ελέγχους.

Με αφορμή το νέο συμβάν, απαιτούν:

Επείγουσες επιθεωρήσεις και αυτοψίες σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου από πιστοποιημένα κλιμάκια.

Συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα επισκευών με προτεραιοποίηση βάσει επικινδυνότητας.

Δέσμευση επαρκών κονδυλίων και καθιέρωση τακτικών προληπτικών ελέγχων, με δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.

«Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη», τονίζουν, επισημαίνοντας ότι οι ευθύνες δεν μπορούν να μετατίθενται και ότι απαιτούνται άμεσες και ουσιαστικές λύσεις πριν συμβεί το ανεπανόρθωτο.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων Πεντέλης

ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΑ

Πριν ένα μήνα στις 28/1/2026, η Ένωση Γονέων Δήμου Πεντέλης στάθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και φώναξε:

Φτάνει πια! Επισκευάστε τώρα τις «παγίδες θανάτου» στα σχολεία του Δήμου Πεντέλης. Τα παιδιά μας κινδυνεύουν!

Ζητώντας το αυτονόητο : Ασφαλή σχολεία.

Η Διοίκηση της κ. Κοσμοπούλου επέλεξε να αμυνθεί επιτιθέμενη. Ακούσαμε για ευθύνες των προηγούμενων διοικήσεων, είδαμε προσπάθειες να μεταθέσουν ευθύνες σε Διευθυντές σχολείων, δεχθήκαμε κατηγορίες για μικροπολιτική και υπερβολές.

Η πραγματικότητα όμως δεν κάνει μικροπολιτική.

Την περασμένη Παρασκευή 20/2/2026, στο Δημοτικό Νέας Πεντέλης, έπεσε προβολέας στο προαύλιο! Ένας από τους προβολείς που έχουν επισημανθεί προς τον Δήμο Πεντέλης επανειλημμένα τα τελευταία 2 χρόνια (247/Φ14/21.06.2024, 169/Φ14/19.06.2025, 196/Φ14/22.09.2025, 196/Φ14/25.11.2025 & 22.9.2025, 26.11.2025), ότι έχουν φθορές και είναι άμεσα επικίνδυνο να πέσουν! Από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, καθώς λίγη ώρα νωρίτερα το σημείο ήταν γεμάτο παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς για την αποκριάτικη γιορτή. Αν είχε συμβεί λίγα λεπτά νωρίτερα, σήμερα θα μιλούσαμε για τραγωδία.

Καθώς ένα μήνα μετά τις κραυγή αγωνίας μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχουμε καμία ενημέρωση όπως ζητήσαμε για ενέργειες επειγόντων ελέγχων και επισκευών, ενώ διαδοχικά συμβάντα δυστυχώς επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες μας και κυρίως την επικίνδυνη πλέον αδράνεια και παντελή άγνοια ευθύνης των αρμοδίων,

απαιτούμε ΤΩΡΑ

1. Επείγουσες Επιθεωρήσεις, Αυτοψίες και Επισκευές από ειδικά πιστοποιημένα κλιμάκια, σε όλες τις Σχολικές Μονάδες του Δήμου και αντίστοιχες επίσημες βεβαιώσεις.

2. Δεσμευτικό Χρονοδιάγραμμα, όπου θα αναφέρονται ρητά οι απαραίτητες Εργασίες - Διορθωτικές Ενέργειες - Λύσεις κατά προτεραιότητα σύμφωνα με τον Βαθμό Επικινδυνότητας των προβλημάτων.

3. Την άμεση δέσμευση επαρκών κονδυλίων και καθιέρωση προληπτικών τακτικών ελέγχων σε όλες τις Σχολικές Μονάδες του Δήμου, με δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων.

Οι λύσεις δίνονται με έργα, όχι με κατηγορίες και δικαιολογίες!

Οι δικαιολογίες τελείωσαν την Παρασκευή στο προαύλιο του Δημοτικού Νέας Πεντέλης. Η μετάθεση ευθυνών στους προηγούμενους, στους Διευθυντές των σχολείων, στους «υπερβολικούς» γονείς ή στα «άτακτα» παιδιά, δεν επισκευάζει οροφές ούτε στερεώνει προβολείς στα προαύλια. Καλούμε ξανά την Δημοτική Αρχή και την Δήμαρχο προσωπικά, να αναλάβουν την ευθύνη τους και να διασφαλίσουν το αυτονόητο, πριν η τύχη μας εγκαταλείψει οριστικά.

Για τελευταία φορά,

Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΜΑΣ ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ!

