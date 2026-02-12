Όσα δήλωσε αποκλειστικά στο Dnews η μητέρα του μαθητή της Γ Δημοτικού.

Από θαύμα δεν τραυματίστηκε μαθητής ή εκπαιδευτικός στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου από την πτώση σοβάδων στο χώρο της τουαλέτας του σχολείου.

Το σχολείο ήταν γεμάτο μαθητές ενώ την στιγμή που υποχώρησαν και έπεσαν με δύναμη στο πάτωμα της τουαλέτας οι σοβάδες υπήρχαν τρεις μαθητές στο χώρο και ευτυχώς δεν έπαθαν ούτε γρατσουνιά. Βέβαια ο τρόμος που τους δημιουργήθηκε ήταν εύλογος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgd42lzjmie9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ξεσπά η μαμά μαθητή: «Ακατάλληλο σχολείο για τα παιδιά μας. Ντράπηκε και η ντροπή πια!»

Το συμβάν γνωστοποιήθηκε από μαρτυρία μητέρας μαθητή που ο γιος της ήταν στις τουαλέτες την στιγμής της κατάρρευσης μέρους της οροφής. Όπως καταγγέλει σε ανάρτησή της «στέλνεις το παιδί σου σχολείο. Και πέφτει το ταβάνι της τουαλέτας ενώ είναι μέσα. Δε σε ενημερώνει ποτέ κανείς. Γιατί να δε ενημερώσει;;; Δε χτύπησε σου λέει. Κ σου έρχεται ο κάθε τυχαίος για αυτοψία λέει.. καραγκιοζιδες το μεγαλείο σας...1ο Δημοτικό Παλαιού Φαλήρου.Παρακαλάμε για συντήρηση του κτήριου χρόνια!!! Ανύπαρκτος δήμος. Ανεπαρκής. Ακατάλληλο σχολείο για τα παιδιά μας. Ντράπηκε κ η ντροπή πια!!!»

{https://www.facebook.com/Annoulakok/posts/pfbid032Xr5Dd9xW8aKfqnpydPjGCcB6LvHr73ciYNJSksLWYXXSqSY3wgMLrHseqdLqKrYl}

«Νόμιζε ότι γίνεται σεισμός» λέει η μητέρα μαθητή

Σε αποκλειστικές δηλώσεις της στο Dnews, η μητέρα μαθητή της Γ’ Δημοτικού, Άννα Κόκκορη, ο γιος της οποίας ήταν ένα από τα παιδιά που βρίσκονταν στον χώρο τη στιγμή του συμβάντος, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές.

«Ο γιος μου ξαφνιάστηκε από τον θόρυβο και την πτώση των σοβάδων και θεώρησε ότι γίνεται σεισμός. Μου είπε “μαμά έκανα όπως είπαμε ότι πρέπει να κάνω σε σεισμό”. Έβαλε τα χέρια του στο κεφάλι για να προφυλαχθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια κάνει λόγο για σοβαρά προβλήματα στις υποδομές του σχολείου: «Η κατάσταση του σχολείου είναι απαράδεκτη. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε επίπεδο υποδομών. Είναι ένα παλιό γερασμένο κτίριο που κανείς δεν έχει κάνει τίποτα για να το βελτιώσει. Αυτό που συνέβη είναι η επιβεβαίωση για όσα φωνάζω και διεκδικώ».

Όπως εξηγεί, ενημερώθηκε από το παιδί της μετά το τέλος των μαθημάτων. «Μόλις το άκουσα επέστρεψα γρήγορα στο σχολείο για να δω από κοντά το μέγεθος του συμβάντος. Εκείνη την ώρα βρέθηκε στον χώρο ο αντιδήμαρχος Παιδείας για να κάνει αυτοψία και προσπάθησε να με αποκλείσει από το σημείο, αλλά τα κατάφερα και έβγαλα μια φωτογραφία», σημείωσε.

Η κ. Κόκκορη δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις, τονίζοντας πως «είμαι διατεθειμένη να κάνω κατάληψη στο σχολείο μέχρι να μπουν οι αρμόδιοι εργολάβοι και να επισκευάσουν όλα τα προβλήματα. Έχουμε ένα σαθρό σχολικό κτίριο και η Δημοτική Αρχή κωφεύει. Καμία ανακαίνιση και καμία πρόθεση εξωραϊσμού».

Παρά την ένταση, η ίδια αναγνωρίζει πως «ευτυχώς η κατάληξη του συμβάντος δεν άφησε πίσω της κανέναν τραυματισμό». Ωστόσο, όπως τονίζει, «δεν θέλω να φανταστώ τι θα είχε συμβεί σε διαφορετική περίπτωση».