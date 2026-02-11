Από την καταδίκη για απάτη με πιστωτικές κάρτες, στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων 2026.

Η Γαλλίδα Ζούλια Σιμόν, που πριν από τέσσερις μήνες καταδικάστηκε για απάτη με πιστωτικές κάρτες, σε βάρος συναθλήτριάς της, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες 2026. Και μία από τις αθλήτριες που άφησε πίσω της ήταν το θύμα της απάτης.

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο 29χρονη καταδικάστηκε σε τρεις μήνες φυλάκισης με αναστολή και της επιβλήθηκε πρόστιμο 15.000 ευρώ, για απάτη με πιστωτικές κάρτες. Όπως αποκαλύφθηκε, η Ζούλια Σιμόν ξόδεψε περισσότερα από 2.000 ευρώ χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της κάρτας της συναθλήτριάς της Ζιστίν Μπρεζάζ Μπουσέ.

Σήμερα, στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες 2026, η Σιμόν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 15 χλμ. του διάθλου. Η Μπουσέ τερμάτισε στην 80η θέση στην ίδια κούρσα. Εκτός από της συναθλήτριά της, θύμα της ίδιας απάτης ήταν και φυσιοθεραπευτής, με την πιστωτική κάρτα του οποίου έκανε επίσης αγορές, από το 2021 έως το 2022.

Αφού αρνούνταν το έγκλημα για τρία χρόνια, τελικά παραδέχθηκε την ενοχή της στο δικαστήριο τον Οκτώβριο, όταν διαπιστώθηκε ότι είχε στο κινητό της φωτογραφίες των πιστωτικών καρτών. «Ομολογώ τις κατηγορίες, αλλά δεν θυμάμαι να τις διαπράττω. Είναι σαν μπλακ άουτ», είχε πει τότε, συμπληρώνοντας ότι με τη βοήθεια ψυχολόγου προσπαθεί να καταλάβει τι συνέβη.

Μετά την καταδίκη της για απάτη, η γαλλική ομοσπονδία σκι επέβαλε στη Σιμόν ποινή αποκλεισμού έξι μηνών, αλλά οι πέντε ήταν με αναστολή. Κάτι που σήμαινε ότι έχασε μόνο έναν αγώνα, στην έναρξη της σεζόν και κατάφερε να πάρει στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες.

Όταν πέρασε τη γραμμή του τερματισμού σήμερα, η Σιμόν- που έχει κατακτήσει δέκα παγκόσμιους τίτλους- σήκωσε το δάχτυλό της και το έβαλε στα χείλη της. Αλλά αρνήθηκε να εξηγήσει γιατί έκανε αυτή την κίνηση.

«Ήταν για έναν άνθρωπο και ξέρει ποιος είναι, γιατί είχαμε μια συζήτηση. Αλλά δεν θα πω περισσότερα για αυτό, τελείωσε», ξεκαθάρισε η 29χρονη, που την Κυριακή βοήθησε τη γαλλική ομάδα να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στη μικτή σκυταλοδρομία

Η Σιμόν αρνήθηκε να μιλήσει για την καταδίκη, την ποινή αποκλεισμού, ή οτιδήποτε άλλο εκτός από το χρυσό μετάλλιο. «Είμαι συγκεντρωμένη στο άθλημά μου, είναι αυτό που αγαπώ περισσότερο. Είχα έναν στόχο και έβαλα όλη την ενέργειά μου σε αυτόν. Ναι, ήταν ένας δύσκολος μήνας, αλλά σήμερα ήταν το τέλειο αποτέλεσμα για εμένα, είναι σαν όνειρο», δήλωσε.

Πηγή: Guardian