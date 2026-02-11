Επιτυχημένη η τρίτη χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με τη Λίντσεϊ Βον.

Η Λίντσεϊ Βον ανακοίνωσε, μέσω social media, ότι υποβλήθηκε στην τρίτη χειρουργική επέμβαση για το κάταγμα στο πόδι που υπέστη όταν το όνειρό της για διάκριση στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες 2026 «έσβησε» με ένα φριχτό ατύχημα.

Η 41χρονη πρωταθλήτρια του σκι ανάρτησε την πρώτη φωτογραφία της από το νοσοκομείο. Σε αυτή είναι εμφανώς ταλαιπωρημένη, από τη δύσκολη περιπέτεια που βιώνει, αλλά υψώνει τον αντίχειρά της στην κάμερα, θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα αισιοδοξίας.

«Υποβλήθηκα σε τρίτη χειρουργική επέμβαση σήμερα και ήταν επιτυχημένη. Η επιτυχία σήμερα έχει εντελώς διαφορετική έννοια από ότι πριν από λίγες ημέρες», έγραψε στην ανάρτησή της η Λίντσεϊ Βον.

«Σημειώνω πρόοδο και παρότι είναι αργή, ξέρω ότι θα είμαι εντάξει», συμπλήρωσε η 41χρονη, που ευχαρίστησε το «απίστευτο» ιατρικό επιτελείο, τους φίλους και τους συγγενείς της, που είναι στο πλευρό της, όπως και τον κόσμο για την υποστήριξη και την αγάπη τους.

«Επίσης, πολλά συγχαρητήρια στους συναθλητές μου και όλα τα μέλη της αμερικανικής ομάδες, που είναι εκεί έξω, με εμπνέουν και μου δίνουν κάτι για να πανηγυρίσω», κατέληξε.

Σε ανάρτηση που έκανε την Τρίτη, η Λίντσεϊ Βον αποκάλυψε ότι υπέστη «σύνθετο κάταγμα» στην κνήμη, για το οποίο θα απαιτηθούν «πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις».

Ξεκαθάρισε ότι το ατύχημα δεν είχε σχέση με τη ρήξη πρόσθιου χιαστού που υπέστη 10 ημέρες πριν την εμφάνισή της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες 2026 και τόνισε πως δεν μετανιώνει για την επιλογή της να ρισκάρει. «Η ζωή είναι πολύ μικρή για να μην ρισκάρετε», ήταν το μήνυμά της.

