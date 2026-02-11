Πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο ηθοποιός James Van Der Beek.

Πέθανε μετά από μάχη με τον καρκίνο ο δημοφιλής ηθοποιός James Van Der Beek.

Ο ηθοποιός, γνωστός για τους ρόλους του στις σειρές Dawson's Creek (η σειρά κυκλοφόρησε στην Ελλάδα με τον τίτλο «Νεανικές ανησυχίες») και Varsity Blues, πέθανε σε ηλικία 48 ετών, μετά από μία μακρά μάχη με το τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με ανάρτησή της η σύζυγός του, Kimberly Van Der Beek.

«Ο αγαπημένος μας James David Van Der Beek πέθανε ήρεμα σήμερα το πρωί. Αντιμετώπισε τις τελευταίες μέρες του με θάρρος, πίστη και χάρη. Υπάρχουν πολλά να μοιραστώ σχετικά με τις επιθυμίες του, την αγάπη για τον άνθρωπο και την ιερότητα του χρόνου. Αυτές οι μέρες θα έρθουν. Προς το παρόν ζητάμε ιδιωτικότητα καθώς θρηνούμε τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιο, αδερφό και φίλο» έγραψε στο Instagram.

{https://www.instagram.com/p/DUoR_x4EkTm/?utm_source=ig_embed}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Van Der Beek, ο οποίος έχει έξι παιδιά με τη σύζυγό του, τις Olivia, Annabel, Emilia και Gwendolyn, και τους Joshua και Jeremiah, μίλησε πρώτη φορά για τη διάγνωσή του με καρκίνο στο περιοδικό People τον Νοέμβριο του 2024.

«Έχω καρκίνο του παχέος εντέρου», αποκάλυψε. «Αντιμετωπίζω ιδιωτικά αυτή τη διάγνωση και λαμβάνω μέτρα για να την επιλύσω, με την υποστήριξη της απίστευτης οικογένειάς μου. Υπάρχει λόγος αισιοδοξίας και νιώθω καλά», είχε πει τότε.

Ο καρκίνος ανακαλύφθηκε μετά από μια κολονοσκόπηση ρουτίνας τον Αύγουστο του 2023.

«Ήταν απλώς μια αλλαγή στις συνήθειες του εντέρου», είπε στο People. «Σκέφτηκα, μάλλον πρέπει να αλλάξω λίγο τη διατροφή μου. Ίσως πρέπει να σταματήσω τον καφέ. Ίσως πρέπει να μην βάζω κρέμα στον καφέ. Και μετά τελικά τον έβγαλα από τη διατροφή μου, και δεν βελτιώθηκε, και σκέφτηκα, εντάξει, καλύτερα να πάω να το ελέγξω». Ένιωθα πολύ καλά μετά την αναισθησία που τελικά το έκανα και το εξέτασα», συνέχισε. «Και καθώς έβγαινα από την ομίχλη, ο γαστρεντερολόγος είπε - με τον πιο ευχάριστο τρόπο του - ότι είναι καρκίνος» είχε εκμυστηρευτεί.

{https://www.instagram.com/p/DG9aMcDOnrJ/}

Τότε ήταν που έπαθε σοκ, είπε, και ολόκληρη η ζωή του άλλαξε ξαφνικά.

«Το να το λες στους ανθρώπους απαιτούσε πολλή ενέργεια», παραδέχτηκε. «Είμαι ένας άνθρωπος με ενσυναίσθηση. Μου αρέσει να φροντίζω τους πάντες. Είμαι πάροχος, και ειδικά σε εκείνο το σημείο, προσπαθούσα να είμαι ο Σούπερμαν και να είμαι τα πάντα για όλους τους ανθρώπους και να είμαι μπαμπάς και πάροχος. Και έτσι το να πρέπει να το πω στους ανθρώπους και στον πατέρα μου και στα αδέρφια μου και στα παιδιά μου, ήταν πραγματικά δύσκολο».

«Ποτέ δεν ήμουν το άτομο που ζητούσε βοήθεια, ποτέ. Δεν είναι στο DNA μου. Και σκέφτηκα ότι αυτός ήταν ένας καλός τρόπος να είσαι μέχρι να έρθει ο καρκίνος. Ο τρόπος που εμφανίζονταν οι φίλοι ήταν μια τόσο όμορφη εμπειρία και διαφορετικά δεν θα είχα δει ποτέ πόσο πολύ νοιάζονται οι άνθρωποι για μένα».

«Ήμουν πραγματικά τόσο ευλογημένος με τη γυναίκα και τα παιδιά μου», δήλωσε με ενθουσιασμό. «Έχω πολλά να ζήσω και είναι μια όμορφη ζωή» είχε πει.

{https://www.instagram.com/p/DT9DK5pDr8O/?img_index=1}

Ο James Van Der Beek έκανε την τελευταία του δημόσια εμφάνιση σε μια συνέντευξη με τον Craig Melvin της Today στις 19 Δεκεμβρίου. Εκείνη την εποχή, είπε ότι ένιωθε «πολύ, πολύ καλύτερα από ό,τι πριν από μερικούς μήνες».

«Ήταν το μακρύτερο ταξίδι από όσο νόμιζα ποτέ. Απαιτούσε περισσότερα από μένα - περισσότερη υπομονή, περισσότερη πειθαρχία, περισσότερη δύναμη από ό,τι ήξερα ότι είχα. Ήξερα ότι ήμουν δυνατός - δεν ήξερα ότι ήμουν τόσο δυνατός. Αλλά νιώθω καλά».

{https://www.youtube.com/watch?v=WwFe2Qt6rm4}

Αυτή ήταν η πρώτη του συνέντευξη μετά την απουσία του από το reunion του καστ του Dawson's Creek λόγω ασθένειας τον Σεπτέμβριο. Ο ηθοποιός δεν μπόρεσε να παραστεί στην εκδήλωση αφού προσβλήθηκε από ιό στομάχου, αλλά εμφανίστηκε μέσω βίντεο με ένα προηχογραφημένο μήνυμα προς τους θαυμαστές. «Θέλω να σταθώ σε αυτή τη σκηνή και να ευχαριστήσω κάθε άτομο που είναι εδώ απόψε. Από το καστ μέχρι το συνεργείο και όλους όσοι κάνουν οτιδήποτε και ήταν τόσο γενναιόδωροι, και ιδιαίτερα κάθε έναν από εσάς - είστε οι καλύτεροι φανς στον κόσμο», είπε.

{https://www.youtube.com/watch?v=BvaJ2anCi6I}

{https://www.youtube.com/watch?v=u32LFzv3_7g}