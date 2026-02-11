Ο 71χρονος δεν ήταν εμβολιασμένος και αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.

Κατέληξε έχοντας νοσήσει με γρίπη τύπου Α 71χρονος που νοσηλευόταν για πάνω από 20 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Βόλου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άτυχος άνδρας δεν τα κατάφερε, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, τόσο αναπνευστικά όσο και καρδιολογικά σύμφωνα με το Magnesianews.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 71χρονος εισήχθη στο νοσοκομείο στα μέσα Ιανουαρίου και αρχικά νοσηλεύτηκε σε παθολογική κλινική, προτού κριθεί απαραίτητη η μεταφορά του στη ΜΕΘ. Δεν ήταν εμβολιασμένος κατά της γρίπης, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω την κατάστασή του, καθώς η λοίμωξη προκάλεσε διαδοχικές επιπλοκές που οδήγησαν στο θάνατό του.

Πρόκειται για το δεύτερο θάνατο από γρίπη στο Νοσοκομείο Βόλου το 2026, με τους γιατρούς να υπενθυμίζουν τη σημασία του εμβολιασμού, ειδικά σε ηλικιωμένα άτομα και σε όσους έχουν σοβαρά υποκείμενα προβλήματα υγείας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgb31dmrmrzl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Καλπάζει η γρίπη: Φόβος για αύξηση των κρουσμάτων μετά την Τσικνοπέμπτη

Οι γιατροί συστήνουν ως πρόληψη να προχωρήσουν όλοι οι πολίτες στο εμβόλιο και ειδικά όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, παιδιά κάτω των 5 ετών και άτομα άνω των 60 ετών, καθώς όπως δήλωσαν φαίνεται ότι η γρίπη θα διαρκέσει μέχρι περίπου τον Μάρτιο. Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν ότι έχουν κάποιο σύμπτωμα, όπως βήχα, πυρετό, πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθούν στο γιατρό τους για να τους χορηγήσει κάποια αγωγή και φυσικά όσο είναι δυνατόν να τηρούν αποστάσεις από το κοινωνικό σύνολο. Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις η νόσος εξελίσσεται ήπια, δεν είναι λίγα τα περιστατικά που απαιτούν νοσηλεία. Την ίδια ώρα ο συγχρωτισμός της Τσικνοπέμπτης και του τριημέρου της αποκριάς αναμένεται να επιφέρει νέα έξαρση κρουσμάτων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg8j31su4uu9?integrationId=40599y14juihe6ly}