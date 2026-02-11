Πολλές χώρες της Δύσης έχουν υιοθετήσει επιφυλακτική προσέγγιση.

Η Πολωνία και η Ιταλία δεν θα συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσαν σήμερα Τετάρτη Βαρσοβία και Ρώμη, που προστίθενται στη λίστα των συμμάχων της Ουάσιγκτον που παραμένουν εκτός.

Αρχικά σχεδιασμένο για να εδραιώσει την εκεχειρία στη Γάζα, ο Τραμπ βλέπει το Συμβούλιο Ειρήνης να αναλαμβάνει ευρύτερο ρόλο στην επίλυση παγκόσμιων συγκρούσεων, κάτι που ορισμένες χώρες φοβούνται ότι σημαίνει πως θα μπορούσε να ανταγωνιστέι τον ΟΗΕ.

Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Ρωσία και η Λευκορωσία προσεκλήθησαν να συμμετάσχουν σημαίνει ότι πολλές χώρες της Δύσης έχουν υιοθετήσει επιφυλακτική προσέγγιση.

«Λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες εθνικές αμφιβολίες σχετικά με τη μορφή του Συμβουλίου, υπό αυτές τις συνθήκες η Πολωνία δεν θα συμμετάσχει στο έργο του Συμβουλίου Ειρήνης, αλλά θα το αναλύσουμε», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ σε κυβερνητική συνεδρίαση.

«Οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν και θα παραμείνουν προτεραιότητά μας, οπότε αν αλλάξουν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν τη συμμετοχή στο έργο του Συμβουλίου, δεν αποκλείουμε κανένα σενάριο», πρόσθεσε.

Ο Τουσκ επρόκειτο να συναντήσει αργότερα σήμερα τον εθνικιστή αντίπαλό του, Καρόλ Ναβρότσκι, σε συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, με το Συμβούλιο Ειρήνης να βρίσκεται στην ατζέντα.

Την ίδια στιγμή, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, επιβεβαίωσε ότι η Ιταλία δεν θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο.

«Δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε στο Συμβούλιο Ειρήνης επειδή υπάρχει ένα ανυπέρβλητο συνταγματικό εμπόδιο για την Ιταλία», δήλωσε στο κανάλι Sky TG24.

«Ωστόσο, αν χρειαστεί να συνεργαστούμε σε προσπάθειες ανοικοδόμησης με στόχο την εξασφάλιση ειρήνης στη Μέση Ανατολή, είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το ιταλικό σύνταγμα, η χώρα μπορεί να συμμετάσχει σε διεθνείς οργανισμούς μόνο με ίσους όρους με άλλα κράτη - μια προϋπόθεση που, σύμφωνα με τη Ρώμη, δεν πληρούται από το τρέχον καταστατικό του Συμβουλίου, το οποίο δίνει στον Τραμπ εκτεταμένες εκτελεστικές εξουσίες.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η οποία είναι κοντά στον Τραμπ, δήλωσε τον προηγούμενο μήνα ότι είχε ζητήσει από τον Αμερικανό πρόεδρο να τροποποιήσει τους όρους του Συμβουλίου Ειρήνης ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή της Ιταλίας.

Με πληροφορίες από Reuters