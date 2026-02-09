Οι ισχυρισμοί των Ρώσων δεν έχουν μέχρι τώρα αποδείξεις.

Η ρωσική υπηρεσία ασφάλειας (FSB) υποστηρίζει ότι η απόπειρα δολοφονίας του στρατηγού Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, η οποία σημειώθηκε την Παρασκευή 06/02, οργανώθηκε κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το πρακτορείο Interfax, η FSB ισχυρίζεται επίσης ότι στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και η πολωνική υπηρεσία πληροφοριών, κυρίως στο στάδιο της στρατολόγησης του δράστη. Ωστόσο, οι ρωσικές αρχές δεν έχουν παρουσιάσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς αυτούς.

{https://x.com/Def_Century/status/2020922794222158010}

Η ουκρανική πλευρά αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση από την Πολωνία.

Παράλληλα, Ρώσοι αξιωματούχοι ασφαλείας ανακοίνωσαν ότι Ρώσος πολίτης ουκρανικής καταγωγής εκδόθηκε χθες στη Μόσχα από το Ντουμπάι, καθώς θεωρείται ύποπτος για την απόπειρα δολοφονίας του Αλεξέγεφ.

{https://x.com/RoyaNewsEnglish/status/2020932810341527613}