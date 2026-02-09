Εδώ και εβδομάδες χωρίς πόσιμο νερό η Αίγινα.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε η Αίγινα, λόγω της ακαταλληλότητας του νερού, μετά τη βλάβη του υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης.

Έπειτα από σχετικό αίτημα του δήμου Αίγινα, με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας το νησί κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τρεις μήνες, έως και τις 11 Μαΐου.

Η κίνηση αυτή έγινε «προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί Πολιτικής Προστασίας και να καταστεί δυνατή η επιτάχυνση των αναγκαίων διοικητικών και χρηματοδοτικών διαδικασιών», αναφέρει ανακοίνωση του δήμου Αίγινας.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι η παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας της μοναδικής υποδομής παροχής πόσιμου νερού του νησιού έχει σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών, τη δημόσια υγεία, την τοπική οικονομία και στη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών.

«Η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης άνάγκης αποτελεί ένα αναγκαίο θεσμικό εργαλείο για:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

- την επιτάχυνση των εργασιών μόνιμης αποκατάστασης του υποθαλάσσιου αγωγού,

- τη διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων και χρηματοδοτήσεων,

- και τον ενισχυμένο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο δήμος Αίγινας συνεχίζει να βρίσκεται σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, μέχρι την οριστική αποκατάσταση της υδροδότησης του νησιού», καταλήγει η ανακοίνωση.