Η παρουσία της ιδιοκτήτριας δεν φάνηκε να αποθάρυνε τους δύο άνδρες, οι οποίοι με περίσσιο θράσος έκλεψαν μηχανή στη Θεσσαλονίκη.

Σκηνές απίστευτης αυθάδειας εκτυλίχθηκαν σε δρόμο της Άνω Πόλης στη Θεσσαλονίκη, όταν δύο άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά αφαίρεσαν δίκυκλο μπροστά στα μάτια της ιδιοκτήτριάς του. Οι δράστες έδρασαν με απόλυτη ψυχραιμία, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι έγιναν άμεσα αντιληπτοί.

Αφού προσέγγισαν το σημείο με τη δική τους μηχανή, στάθμευσαν λίγα μέτρα πιο πέρα και κινήθηκαν προς το παρκαρισμένο δίκυκλο. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα προκάλεσαν φθορές στο τιμόνι, ώστε να μπορέσουν να το μετακινήσουν και να το απομακρύνουν.

Την ώρα της κλοπής, η ιδιοκτήτρια βρισκόταν στο σπίτι της. Όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και βγήκε στο μπαλκόνι, απευθύνθηκε στους δύο άνδρες, εμφανώς σοκαρισμένη. Εκείνοι, ωστόσο, της απάντησαν ατάραχοι πως το όχημα τους ανήκει, πριν ολοκληρώσουν την πράξη τους και εξαφανιστούν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgaecd62l83d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο διάλογος:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

-Ι:Μπορώ να μάθω τι ακριβώς κάνετε;

-Κ:Ε;

-Ι:Τι κάνετε;

-Κ:Εδώ, καλά, καλά.

-Ι:Την μηχανή που την πάτε;

-Κ:Εδώ κάτω.

-Ι:Ποιανού είναι η μηχανή;

-Κ:Δικιά μας είναι, έμεινε.

-Κ:Όλα καλά θεία.

-Ι:Όχι και θεία ρε φίλε.