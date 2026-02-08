«Άλωσε» την έδρα του Ολυμπιακού ο Παναθηναϊκός με γκολ του Ταμπόρδα.

Ο Παναθηναϊκός βρήκε ένα γκολ στο ξεκίνημα του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αλλά κατάφερε να κρατήσει μέχρι τέλους το προβάδισμα στο ματς και πήρε μία σπουδαία νίκη με 1-0 για την 20η αγωνιστική της Super League.

Το παιχνίδι

Με τη δύναμη και του κόσμου του στις κερκίδες, ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά στο ματς και κέρδισε το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης, ενώ στο 2′ είχε την πρώτη τελική, με μία κεφαλιά του Ταρέμι, που έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Λαφόν.

Ο Παναθηναϊκός ευτύχησε όμως να προηγηθεί στο σκορ, στην πρώτη δική του καλή φάση στο ματς. Στο 7ο λεπτό, ο Τετέι έκανε το γύρισμα από δεξιά, η μπάλα κόντραρε και έφθασε στον Ταμπόρδα, ο οποίος έβαλε την προβολή μπροστά από τον Τζολάκη και πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του, για να κάνει το 1-0 στο ματς.

Το γκολ του Αργεντινού “πάγωσε” το Καραϊσκάκης, αλλά και τους ποδοσφαιριστές του Μεντιλίμπαρ, οι οποίοι πήραν στη συνέχεια την κατοχή της μπάλας, αλλά δυσκολεύτηκαν να βγάλουν φάσεις για την ισοφάριση. Ο Ταρέμι σε δύο περιπτώσεις με κεφαλιά δεν “απείλησε” ουσιαστικά τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, όπως και ένα πλασέ του Έσε μέσα από την περιοχή.

Ο Σιπιόνι είχε επίσης ένα άστοχο σουτ από καλή θέση, ενώ τις δικές του φάσεις για ένα δεύτερο γκολ δημιούργησε ο Παναθηναϊκός. Πρωταγωνιστής ήταν για τους “πράσινους” και στις δύο ο Τετέι, αλλά στη μία περίπτωση αστόχησε με ψηλοκρεμαστή κεφαλιά και στη δεύτερη κόπηκε από τον Ορτέγκα πριν πλασάρει στην αντεπίθεση, προ του Τζολάκη.

Το 1-0 υπέρ των φιλοξενούμενων παρέμεινε έτσι στο πρώτο ημίχρονο, με την εικόνα του αγώνα να μην αλλάζει ούτε στο δεύτερο μέρος. Ο Ολυμπιακός πήρε εξ αρχής την κατοχή και ο Παναθηναϊκός ήταν σε θέση άμυνας, αναζητώντας τις αντεπιθέσεις.

Οι Πειραιώτες βρήκαν όμως μία καλή στιγμή στο 62′ σε δική τους κόντρα επίθεση, με τον Ελ Κααμπί να αστοχεί σε πλασέ υπό καλές προϋποθέσεις, για να “απαντήσει” αμέσως μετά η ομάδα του Μπενίτεθ, με μία “φωτοβολίδα” του Αντίνο από πολύ μακριά, που ανάγκασε σε απόκρουση τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων.

Οι δύο ομάδες έχασαν στη συνέχεια και από ένα… άχαστο. Αρχικά στο 79′, ο Ολυμπιακός είδε τον Μαρτίνς να πλασάρει πάνω από τα δοκάρια με πλασέ σε κενή εστία, από το ένα μέτρο (!) μετά από υπέροχη ασίστ του Ποντένσε, ενώ ένα λεπτό αργότερα, ήταν η σειρά του Παντελίδη να πλασάρει άουτ εξ επαφής με την εστία των Πειραιωτών, μετά από γύρισμα… μισό γκολ του Ζαρουρί στο δεύτερο δοκάρι.

Ο Παντελίδης είχε μία καλύτερη ενέργεια στις καθυστερήσεις και σκόραρε για τον Παναθηναϊκό, αλλά το γκολ δεν μέτρησε, καθώς ήταν καθαρά σε θέση οφσάιντ, όταν πήρε την πάσα του Σφιντέρσκι στην αντεπίθεση. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε όμως με τη σειρά του να το εκμεταλλευτεί στη συνέχεια και παρότι “πίεσε” για την ισοφάριση, γνώρισε την ήττα με 1-0 από τον Παναθηναϊκό.

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια (46′ Μαρτίνς), Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Σιπιόνι (64′ Τσικίνιο), Έσε, Ποντένσε, Ροντινέι, Ταρέμι, Ελ Κααμπί (64′ Κλέιτον)

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Πάλμερ Μπράουν, Καλάμπρια (87′ Κώτσιρας), Σιώπης, Κοντούρης (87′ Βιλένα), Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα (71′ Ζαρουρί), Αντίνο, Τετέι (70′ Σβιντέρσκι)