Με καταμετρημένο το 67% των ψήφων ο σοσιαλιστής υποψήφιος Ζοζέ Σεγκούρο κερδίζει το 63% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα στην Πορτογαλία.
Ο ακροδεξιός αντίπαλός του Αντρέ Βεντούρα φέρεται να κερδίζει 37%.
Ο πρόεδρος της χώρας έχει διευρυμένες εξουσίες, όπως το δικαίωμα να ασκήσει βέτο σε κάποιο νομοσχέδιο, να διαλύσει το Κοινοβούλιο και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Θα αναλάβει καθήκοντα στις 9 Μαρτίου, διαδεχόμενος τον Ρεμπέλο ντε Σόουζα, που βρίσκεται στην προεδρία της χώρας από το 2016.