Στον πρώτο γύρο των εκλογών πριν από τρεις εβδομάδες, ο Σεγκούρο έλαβε τις περισσότερες ψήφους με ποσοστό 31% αλλά απείχε από την απόλυτη πλειοψηφία που χρειάζεται για να κερδίσει.

Με καταμετρημένο το 67% των ψήφων ο σοσιαλιστής υποψήφιος Ζοζέ Σεγκούρο κερδίζει το 63% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα στην Πορτογαλία.

Ο ακροδεξιός αντίπαλός του Αντρέ Βεντούρα φέρεται να κερδίζει 37%.

Ο πρόεδρος της χώρας έχει διευρυμένες εξουσίες, όπως το δικαίωμα να ασκήσει βέτο σε κάποιο νομοσχέδιο, να διαλύσει το Κοινοβούλιο και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Θα αναλάβει καθήκοντα στις 9 Μαρτίου, διαδεχόμενος τον Ρεμπέλο ντε Σόουζα, που βρίσκεται στην προεδρία της χώρας από το 2016.