Η απάντησή της σε διαδικτυακό σχόλιο του Τραμπ που τονίζει ότι: «Η Τακαΐτσι αξίζει ισχυρής αναγνώρισης για τη δουλειά που έχει κάνει μαζί με τη Συμμαχία της».

Ο συνασπισμός της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι αναμένεται ότι θα κερδίσει τουλάχιστον τα δύο τρίτα των εδρών της κάτω βουλής του κοινοβουλίου μετά τις σημερινές βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τις προβολές του δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου NHK.

Το συντηρητικό Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) της Τακαΐτσι και το συμμαχικό της Κόμμα της Καινοτομίας (λαϊκιστική κεντροδεξιά) αναμένεται να κερδίσουν τουλάχιστον 310 από τις 465 έδρες, σύμφωνα με το NHK. Αν οι προβολές επιβεβαιωθούν, θα είναι το καλύτερο αποτέλεσμα από το 2017 για το LDP, επικεφαλής του οποίου ήταν τότε ο Σίνζο Άμπε, μέντορας της Τακαΐτσι στην πολιτική, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2022.

Το LDP αναμένεται να κερδίσει μόνο του περισσότερες από 300 έδρες, από τις 465 της κάτω βουλής, έναντι των 198 που είχε μέχρι τώρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg9rn2ml9329?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα κολακευτικά σχόλια Τραμπ

Σε ανάρτησή του στο Truth Social τις προηγούμενες μέρες, ο Τραμπ μίλησε για μια «δυνατή και σοφή ηγέτιδα», που αγαπά τη χώρα της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι είναι κάποια που αξίζει ισχυρής αναγνώρισης για τη δουλειά που έχει κάνει μαζί με τη Συμμαχία της», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας πως είναι τιμή του να της παρέχει πλήρη στήριξη.

Μετά τη σαρωτική νίκη του κόμματός της, η πρωθυπουργός Τακαΐτσι δήλωσε πως το δυναμικό της συμμαχίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη χώρα της είναι «απεριόριστο». «Βιάζομαι να μεταβώ την άνοιξη στον Λευκό Οίκο και να συνεχίσουμε την κοινή δουλειά μας ώστε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ιαπωνοαμερικανική συμμαχία», έγραψε στο X. Υπογραμμίζοντας ότι η σύμπραξη ανάμεσα στις δύο χώρες είναι «βασισμένη σε μια βαθιά εμπιστοσύνη και μια στενή και σταθερή συνεργασία», η πρωθυπουργός πρόσθεσε πως «το δυναμικό της συμμαχίας μας είναι ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ».

{https://x.com/takaichi_sanae/status/2020521950687420868}