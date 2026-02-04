Με αφορμή το Συνέδριο του κόμματος τον Μάιο, η Πειραιώς ανάβει στο φουλ τις μηχανές και ενεργοποιεί πλήρως τον εκλογικό κομματικό μηχανισμό της -Στα Γιάννενα σήμερα, με παρουσία Μητσοτάκη, το πρώτο προσυνέδριο.

Η Ν.Δ. ξεκίνησε την προεκλογική μάχη. Με αφορμή το Συνέδριο του κόμματος τον Μάιο, η Πειραιώς ανάβει στο φουλ τις μηχανές και ενεργοποιεί πλήρως τον εκλογικό κομματικό μηχανισμό της. «Μία κομματική μηχανή δεν μπορεί να κινητοποιηθεί τελευταία στιγμή. Η ΝΔ αρχίζει από τώρα τον προεκλογικό αγώνα και δεν θα σταματήσει μέχρι τις εκλογές» σχολιάζει ανώτερη κομματική πηγή.

..Γεγονός που σημαίνει ότι ο εκλογικός μηχανισμός της Ν.Δ. θα είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να κάνει εκλογές από το καλοκαίρι και μετά.

Πρώτη προ-εκλογική περιοδεία στα Γιάννενα

Σήμερα ξεκινάει σειρά προσυνεδρίων της Ν.Δ. με στόχο μέχρι τον Μάιο το κόμμα να έχει περιοδεύσει στο σύνολο της Επικράτειας. Και μαζί με το κόμμα να έχουν γυρίσουν από μία φορά την Ελλάδα και ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί.

Το πρώτο προσυνέδριο της Ν.Δ. γίνεται σήμερα στα Γιάννενα.

Πρώτα με ένα θεματικό πάνελ για το κοινωνικό κράτος στο οποίο θα μιλήσουν οι αρμόδιοι υπουργοί Άδωνης Γεωργιάδης, Δόμνα Μιχαηλίδου, Σοφία Ζαχαράκη και Νίκη Κεραμέως. Το προσυνέδριο θα αξιοποιηθεί ως μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους υπουργούς για να μιλήσουν για το έργο τους στα τοπικά στελέχη και να πουν τι θα κάνουν από τώρα μέχρι τις εκλογές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο πρωθυπουργός με πολίτες

Αμέσως μετά θα στηθεί ένα δεύτερο πάνελ. Αυτή τη φορά με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού ο οποίος θα συνομιλήσει με τέσσερις κατοίκους των Ιωαννίνων που «ευεργετήθηκαν από τις κυβερνητικές πολιτικές»: Με μία άνεργη που κατάφερε να ανοίξει επιχείρηση, έναν μαθητή που έφθασε να μπει στην Εθνική ομάδα ρομποτικής, με μία μητέρα με παιδί με ειδικές ανάγκες που πήρε προσωπικό βοηθό κλπ.

«Αμέσως -αμέσως, η κυβέρνηση θα μπορεί να ισχυριστεί ότι οι πολιτικές της έφθασαν μέχρι τα πιο απομακρυσμένα χωριά» σχολιάζει κομματικό στέλεχος που έχει σχεδιάσει τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις.

Εξορμήσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις

Στο προσυνέδριο των Ιωαννίνων έχουν κληθεί και κομματικοί παράγοντες από όμορους νομούς όπως η Κέρκυρα ή η Κεφαλλονιά έτσι ώστε να καλύπτεται το σύνολο της εκλογικής Περιφέρειας.

Αντίστοιχα, έχουν προγραμματιστεί να στηθούν και τα υπόλοιπα προσυνέδρια. Στο σύνολο η ΝΔ. έχει προγραμματίσει μέχρι τον Μάιο να διοργανώσει 4-6 προσυνεδριακές εκδηλώσεις.

Στην Πάτρα, το Ηράκλειο Κρήτης, την Ρόδο, την Αλεξανδρούπολη και την Θεσσαλονίκη.

Στο μικροσκόπιο οι εκλογικές διαρροές

Στο περιθώριο των προσυνεδρίων τα κομματικά στελέχη θα εντοπίσουν τις περιοχές όπου η Ν.Δ. σημειώνει τις μεγαλύτερες εκλογικές διαρροές για να δουν με ποιο τρόπο μπορούν να τις περιορίσουν.

Φυσικά σε πολλά κάστρα της Ν.Δ η ζημιά είναι μεγάλη – κυρίως από την Θεσσαλία μέχρι την Μακεδονία – με τις απλές περιοδείες να μοιάζουν ανίσχυρες ώστε να γεφυρώσουν το χάσμα που χωρίζει την σημερινή ηγεσία της Ν.Δ. από το παραδοσιακό εκλογικό Σώμα της συντηρητικής παράταξης. Όπως στην πλειοψηφία των αγροτών όπου η μάχη κρίνεται, ήδη, χαμένη.

Εκλογικό «ταμείο» το καλοκαίρι

Σε κάθε περίπτωση αμέσως μετά το Συνέδριο, το καλοκαίρι, θα γίνει κομματικό «ταμείο» ώστε να διαπιστωθεί σε ποιους νομούς υστερεί εκλογικά η Ν.Δ. και να επανέλθει.

Το σχέδιο του κυβερνώντος κόμματος προβλέπει αμέσως μετά τη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο του 2026 να ξεκινήσει δεύτερο γύρο Περιοδειών- αυτή τη φορά ανά νομό- με τον Κ. Μητσοτάκη να κάνει δεύτερη προεκλογική εκστρατεία.