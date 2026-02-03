Επιδιώκει να ρίξει το μπαλάκι σε περίπτωση εκλογικού αδιεξόδου στο τερέν -κυρίως- του ΠΑΣΟΚ και να κλείσει το μάτι στους κεντρογενείς ψηφοφόρους σε περίπτωση άρνησης της Χαριλάου Τρικούπη να δεχθεί να είναι μέρος της λύσης ώστε να υπάρχει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών.

Είναι η πρώτη φορά που ο Κ. Μητσοτάκης λέει δημόσια ότι αν δεν πετύχει αυτοδυναμία θα κινήσει τις διαδικασίες για σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας. Από την πρώτη μάλιστα Κυριακή..

«Το Σύνταγμα είναι απολύτως σαφές: εάν δεν υπάρχει πλειοψηφία, το πρώτο κόμμα οφείλει να διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα παραπάνω από αυτό. Θα σεβαστώ το Σύνταγμα» είπε ξεκάθαρα ο πρωθυπουργός στην συνέντευξη που παραχώρησε στον Αλέξη Παπαχελά και τον ΣΚΑΙ.

Το μπαλάκι στο ΠΑΣΟΚ

Πρόκειται για σημαντική αλλαγή στρατηγικής του πρωθυπουργού με διπλό στόχο. Να ρίξει το μπαλάκι σε περίπτωση εκλογικού αδιεξόδου στο τερέν -κυρίως- του ΠΑΣΟΚ και να κλείσει το μάτι στους κεντρογενείς ψηφοφόρους σε περίπτωση άρνησης της Χαριλάου Τρικούπη να δεχθεί να είναι μέρος της λύσης ώστε να υπάρχει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών.

Υπό αυτήν την έννοια το αίτημα για αυτοδυναμία επανέρχεται στο προσκήνιο χωρίς ,όμως, να χρεώνεται τον μουτζούρη η Ν.Δ.

Το δίλημμα για αυτοδυναμία από την πίσω πόρτα

«Η αναφορά του πρωθυπουργού είναι win -win για τη Ν.Δ. Αν η Ν.Δ. πάρει ποσοστό 35% θα νομιμοποιείται να ζητήσει β΄κάλπες αφού θα είναι κοντά στον στόχο της αυτοδυναμίας που είναι 38,5%. Αν, όμως, συγκεντρώσει ποσοστό 30% ή 28% τότε αλλάζει το θέμα. Αυτό σημαίνει ότι η κοινή γνώμη θα έχει ζητήσει κυβέρνηση συνεργασίας. Σε αυτήν την περίπτωση η Ν.Δ. θα σεβαστεί την λαική ετυμηγορία. Το πιο συγγενές κόμμα λόγω της θεσμικής του συνέπειας στο παρελθόν αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ» σχολιάζει ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος και προσθέτει: «Ο κόσμος πρέπει να ξέρει από τώρα τις προθέσεις των κομμάτων. Αν το ΠΑΣΟΚ αρνηθεί τότε η κυβέρνηση θα νομιμοποιείται να επιστρέψει στο δίλημμα της αυτοδυναμίας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε μία πιο προχωρημένη ανάλυση ο Κ. Μητσοτάκης μπορεί να ανοίγει το καπάκι της χύτρας και για έναν ακόμη λόγο. Για να ανακόψει τις φωνές που λένε ότι πρέπει να αποχωρήσει από την ηγεσία της Ν.Δ. προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας. Αυτό φυσικά θα κριθεί από το ποσοστό που θα αποσπάσει στις εκλογές.

Επιχείρηση «συναίνεση» στο πλαίσιο του Blame game

Στην ίδια λογική κινήθηκε όλη η συνέντευξη του πρωθυπουργού. Σε μετριοπαθές ύφος ο Κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να στριμώξει την αντιπολίτευση κάνοντας επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις συναίνεσης. Πρώτον, μέσω της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Δεύτερον μέσω της επιστολικής ψήφου των ομογενών. Τρίτων μέσω της συζήτησης που θα ανοίξει σήμερα για το απολυτήριο λυκείου ζητώντας από όλα τα κόμματα να καταθέσουν τις προτάσεις του.

Με δεδομένο ότι ακόμη καρκινοβατεί η κάλυψη στην ηγεσία τριών ανεξάρτητων Αρχών – λόγω έλλειψης συναίνεσης αφού προβλέπονται αυξημένες πλειοψηφίες- καταλαβαίνει κανείς ότι η επίθεση φιλίας και συναίνεσης εκ μέρους της κυβέρνησης στοχεύει – κυρίως- στο να εκθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης στα μάτια της κοινής γνώμης. Με το ίδιο επιχείρημα , ωστόσο, λίγο νωρίτερα ο Ευάγγελος Βενιζέλος διαπίστωνε ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση που προτείνει η κυβέρνηση δεν είναι το πρόβλημα αλλά το γεγονός ότι η χώρα έχει καταστεί μη κυβερνήσιμη ακριβώς επειδή έχει εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς .

«Όχι στο δίλημμα Μητσοτάκης ή χάος»

Ταυτόχρονα, ο Κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να αποδομήσει την αρνητική χροιά που έχει το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος» λέγοντας: «Δεν συμφωνώ. Το σωστό δίλημμα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης , Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου κλπ. Εγώ δεν συγκρίνομαι με το χάος. Συγκρίνομαι με τους πολιτικούς αντιπάλους μου». Επιχείρημα στο οποίο δύσκολα κάποιος θα μπορούσε να φέρει αντίρρηση μεταθέτοντας την δημόσια συζήτηση στο αν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική λύση.

Τα διλήμματα της κάλπης

Σε αυτήν την κατεύθυνση ο πρωθυπουργός έμπλεξε έμμεσα ή άμεσα και τα διλήμματα της επόμενης κάλπης. «Ποιος πρωθυπουργός μπορεί να διαχειριστεί την ελληνική προεδρία της Ε.Ε. το δεύτερο εξάμηνο του 2027 που περνάει στην ελλάδα; Ποια κυβέρνηση; Πως θα πάμε στην Ελλάδα του 2030;»αναρωτήθηκε θέτοντας ταυτόχρονα ως ορόσημο για την πλήρη εξάλειψη των κρατικών παθογενειών το 2030.

Στοχευμένη αυτοκριτική

Και για να είναι πιστευτός , ο Κ. Μητσοτάκης προχώρησε και σε μία παραδοχή λαθών. «Αλλού δώσαμε μάχες και τις κερδίσαμε. Αλλού τις χάσαμε» είπε. Αναφερόμενος κυρίως στην διαχείριση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ όταν παραδέχθηκε ότι έπρεπε να είχε λύσει το πρόβλημα νωρίτερα. Αυτοκριτική έκανε ο πρωθυπουργός και για την διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών αλλά με ανάποδη ανάγνωση «Έχω μετανιώσει για το γεγονός ότι άφησα να ριζώσουν οι θεωρίες των ξυλολίων» είπε προφανώς αναφερόμενος στην συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο ίδιος στον Alpha αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπήρχε παράνομο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχία.

Στις ενδιαφέροντες αναφορές του πρωθυπουργού και οι αποστάσεις που πήρε από τον όρο «ψεκασμένοι ψηφοφόροι» λέγοντας ότι «πρέπει να συνομιλούμε με όλους τους πολίτες».

Ενώ μάλλον αμήχανα ο Κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να απαντήσει και στην σοβαρή αιχμή του Κ. Καραμανλή: «Καλό είναι να ακούνε και τους έμπειρους. Όχι με διαγραφές κυριολεκτικά ή μεταφορικά». Ο πρωθυπουργός σχολίασε ότι δεν είναι ο ίδιος που αρνείται την επαφή μαζί τους παραγνωρίζοντας ότι δεν πήρε και κάποια πρωτοβουλία στην κατεύθυνση να κρατάει ανοιχτούς διαύλους με τους προκατόχους του.