Νωρίτερα θα πληρωθούν οι συντάξεις Μαρτίου λόγω της αργίας της Καθαράς Δευτέρας. Οι ημερομηνίες για ΟΑΕΕ, Δημόσιο, ΙΚΑ, ΝΑΤ.

Το χρονοδιάγραμμα πληρωμής για τις συντάξεις Μαρτίου 2026 για όλα τα ταμεία. Πότε τα χρήματα στους λογαριασμούς.

Νωρίτερα λόγω αργίας

Νωρίτερα θα πιστωθούν οι συντάξεις Μαρτίου 2026 λόγω της αργίας της Καθαράς Δευτέρας. Ειδικότερα, οι συντάξεις των μη μισθωτών θα πιστωθούν από Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου λόγω της αργίας και η πληρωμή τους θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου. Οι μη μισθωτοί (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) πληρώνονται στις 24 Φεβρουαρίου, ενώ ΙΚΑ, ΝΑΤ και Δημόσιο στις 26 Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα, οι συντάξεις Μαρτίου 2026 των μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις αναμένεται να πληρωθούν την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου.

Σημειώνεται ότι τα χρήματα πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων συνταξιούχων και εμφανίζονται στο ΑΤΜ την επόμενη εργάσιμη, μετά τις 5 το απόγευμα.

Συντάξεις Μαρτίου 2026:

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής

Νέοι συνταξιούχοι (από 1/1/2017 και μετά – ν. 4387/2016)

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις μέσω ΟΠΣ–ΕΦΚΑ για μισθωτούς και μη μισθωτούς θα καταβληθούν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

Συντάξεις ΙΚΑ

Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ θα πληρωθούν την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

Συντάξεις ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ (μη μισθωτών)

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

Συντάξεις ΝΑΤ

Η καταβολή θα γίνει την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

Συντάξεις Δημοσίου

Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου θα πληρωθούν επίσης την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026. Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και οι συντάξεις των υπόλοιπων Ταμείων μισθωτών του ΕΦΚΑ.

Προσωρινές συντάξεις και προκαταβολές

Οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν σύμφωνα με το ίδιο χρονοδιάγραμμα με το Δημόσιο, δηλαδή στις 26 Φεβρουαρίου, ενώ ισχύει και η χορήγηση προκαταβολής σύνταξης για όσους αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης, βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι τα ποσά των συντάξεων εμφανίζονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, όμως λόγω της αργίας της Καθαράς Δευτέρας οι πληρωμές των μη μισθωτών θα ξεκινήσουν από Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου απόγευμα.