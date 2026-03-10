Οι μετανάστες είχαν φτάσει στη Θεσσαλονίκη με βαν από τον Έβρο την ίδια μέρα.

Εννέα μετανάστες, με καταγωγή από το Αφγανιστάν, εντοπίστηκαν στο πατάρι ενός κουρείου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ύστερα από επιχείρηση της αστυνομίας για την αντιμετώπιση διακίνησης παράτυπων μεταναστών. Οι εννέα μετανάστες στερούνταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη διαμονή τους στη χώρα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 9/3, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. Στο εσωτερικό του κουρείου εντοπίστηκαν οι εννέα μετανάστες, ενώ συνελήφθη ένας 18χρονος από τη Συρία, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τη φύλαξή τους. Κατά τη διάρκεια των ερευνών συνελήφθη επίσης ένας 26χρονος ομοεθνής του, που φέρεται να είχε την ευθύνη λειτουργίας του καταστήματος, καθώς και η 27χρονη Λιβανέζα ιδιοκτήτρια της επιχείρησης.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι εννέα μετανάστες είχαν μεταφερθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα από περιοχή του Έβρου με όχημα τύπου βαν. Ως οδηγός φέρεται ένας 23χρονος Ρουμάνος, ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδας.

Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για προώθηση παράτυπων μεταναστών και παροχή καταλύματος, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.