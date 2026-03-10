Ο συλληφθείς κατηγορείται για 16 περιπτώσεις διαρρήξεων και 7 κλοπών οχημάτων.

Χειροπέδες σε έναν 50χρονο, αλλοδαπής καταγωγής, πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για 23 περιπτώσεις διαρρήξεων σε οικίες και κλοπών οχημάτων σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Ο κατηγορούμενος φαίνεται να είχε διαπράξει 16 διαρρήξεις σε σπίτια, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του να αφορά τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών (τετελεσμένων και σε απόπειρα).

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ, ο 50χρονος εισερχόταν σε οικίες παραβιάζοντας ανασφάλιστες πόρτες και παράθυρα και στη συνέχεια αφαιρούσε κοσμήματα, χρηματικά ποσά και άλλα αντικείμενα. Σε κάποιες περιπτώσεις προχωρούσε και στην κλοπή των οχημάτων των ενοίκων. Όπως διαπιστώθηκε, ορισμένες διαρρήξεις έγιναν ενώ οι ένοικοι βρισκόντουσαν στον χώρο.

Η λεία του 50χρονου ξεπερνά τις 11.000 ευρώ, ενώ η συνολική χρηματική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων και των χρυσαφικών ανέρχεται σε 30.000 ευρώ.