Η ανακοίνωση του ονόματος της Μέρκελ από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, προκάλεσε έντονες αποδοκιμασίες.

Σε μία ιδιόμορφη βράβευση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τίμησε την Τρίτη διακεκριμένα πολιτικά πρόσωπα αλλά και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους U2.

Το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας, που απονέμεται για πρώτη φορά φέτος για να αναγνωρίσει άτομα που έχουν συμβάλει στις αξίες της ΕΕ, έχει τρεις βαθμίδες: Μέλος του Τάγματος, Επίτιμο Μέλος του Τάγματος και Διακεκριμένο Μέλος του Τάγματος.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που έλαβαν την κορυφαία διάκριση είναι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρώην Γερμανίδα Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ και ο πρώην Πολωνός Πρόεδρος Λεχ Βαλέσα. Με τη δεύτερη υψηλότερη τιμή βραβεύτηκαν η Πρόεδρος της Μολδαβίας Μάια Σάντου, ο υπουργός Εξωτερικών του Βατικανού Πιέτρο Παρολίν και ο πρώην Φινλανδός Πρόεδρος Σαούλι Νιινίστο ενώ μεταξύ αυτών που αναγνωρίστηκαν στην κατηγορία Μέλος του Τάγματος είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Χοσέ Αντρές, ιδρυτής της ΜΚΟ World Central Kitchen, και οι U2.

Ο Μπόνο, γνωστός για τον ακτιβισμό του κατά της φτώχειας και τη φιλανθρωπία του, έχει εκφράσει εδώ και καιρό την υποστήριξή του στην ΕΕ, κυματίζοντας ακόμη και τη σημαία του μπλοκ σε συναυλίες της μπάντας. Σε μια ομιλία του το 2018, προειδοποίησε ότι η ΕΕ δέχεται επίθεση και ζήτησε την υπεράσπισή της.

Η Άνγκελα Μέρκελ, η οποία διετέλεσε καγκελάριος από το 2005 έως το 2021, τιμήθηκε για τη σταθερή ηγεσία της, ειδικά κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, η κληρονομιά της έχει επανειλημμένα επικριθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της αυξημένης εξάρτησης της Γερμανίας από το ρωσικό φυσικό αέριο κατά τη διάρκεια της θητείας της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ανακοίνωση του ονόματος της Μέρκελ από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, προκάλεσε έντονες αποδοκιμασίες.Ο Μάρτιν Σίρντεβαν, συμπρόεδρος της ομάδας της Αριστεράς στο Κοινοβούλιο, δήλωσε πως «η επιβράβευση του ατόμου που επέβαλε κοινωνικές περικοπές, εμβάθυνε την ανισότητα και εξήγαγε λιτότητα από τη Γερμανία στην Ελλάδα δεν είναι πραγματικά η καλύτερη επιλογή για βραβείο».

Οι παραλήπτες του βραβείου θα λάβουν ένα σήμα, μια κορδέλα και ένα πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από τη Μετσόλα σε τελετή τον Μάιο.

Με πληροφορίες του Politico