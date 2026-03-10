Οι αποφάσεις ελήφθησαν για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που άφησε πίσω της η ισχυρή σεισμική δόνηση της 8ης Μαρτίου.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκαν οι δήμοι Ιωαννιτών, Δωδώνης και Σουλίου, με απόφαση της Πολιτικής Προστασίας, για την άμεση αντιμετώπιση των ζημιών που προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός των 5,3 Ρίχτερ της 8ης Μαρτίου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ν. Παπαευσταθίου, οι συγκεκριμένες περιοχές τέθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα και οι υλικές ζημιές που άφησε πίσω του ο ισχυρός σεισμός.

Τρεις μήνες έκτακτη ανάγκη για τον Δήμο Ιωαννιτών

Ο Δήμος Ιωαννιτών ενημερώνει ότι, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (Α941/9-3-2026), ο Δήμος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας μετά τη σεισμική δόνηση της 8ης Μαρτίου. Η απόφαση, διάρκειας τριών μηνών, ελήφθη κατόπιν αιτήματος του Δημάρχου Ιωαννίνων, Θωμά Μπέγκα, προκειμένου να ενεργοποιηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού. Η κήρυξη αυτή δίνει τη δυνατότητα για έκτακτη χρηματοδότηση, ώστε μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών να υποβληθεί αίτημα προς τα αρμόδια Υπουργεία για την αποκατάστασή τους.

Στο «κόκκινο» ολόκληρος ο Δήμος Δωδώνης

Σύμφωνα με την επίσημη απόφαση, ολόκληρος ο Δήμος Δωδώνης τίθεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Η διάρκεια της κήρυξης ορίζεται στους τρεις μήνες, με αναδρομική ισχύ από την ημέρα του σεισμού και έως τις 8 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το epiruspost.gr. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στον Δήμο να κινηθεί ταχύτερα για την καταγραφή ζημιών σε σπίτια, μνημεία και υποδομές της περιοχής.

Δήμος Ζίτσας: Τέσσερις Δημοτικές Ενότητες σε ειδικό καθεστώς

Ανάλογη απόφαση εκδόθηκε και για τον Δήμο Ζίτσας, όπου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δημοτικές Ενότητες Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνας. Η κήρυξη στοχεύει στην κάλυψη των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από τη σεισμική δραστηριότητα, η οποία έγινε ιδιαίτερα αισθητή στις παραπάνω περιοχές, προκαλώντας ανησυχία και ζημιές.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Παραμυθιά

Το «κύμα» των κηρύξεων έφτασε και στη Θεσπρωτία, καθώς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε η Δημοτική Ενότητα Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου. Η απόφαση ισχύει επίσης για τρεις μήνες, διασφαλίζοντας ότι οι πληγείσες περιοχές της Θεσπρωτίας θα έχουν πρόσβαση στις ίδιες χρηματοδοτικές και διοικητικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών.

Η ένταξη των περιοχών αυτών σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης αποτελεί το «κλειδί» για αμεσες χρηματοδοτήσεις προς τους Δήμους για έργα αποκατάστασης, επιτάχυνση των ελέγχων από τα κλιμάκια μηχανικών και τη δυνατότητα αποζημιώσεων για τους ιδιώτες που είδαν τις περιουσίες τους να πλήττονται.