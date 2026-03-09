Η παράταση της αναστολής των δια ζώσης εκπαιδευτικών διαδικασιών κρίθηκε απαραίτητη για να ολοκληρωθεί η αυτοψία σε όλες τις υποδομές.

Κλειστές θα παραμείνουν οι αίθουσες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την Τρίτη 10 Μαρτίου καθώς οι προληπτικοί έλεγχοι στα κτίρια του ιδρύματος μετά τον σεισμό της 8ης Μαρτίου βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. H παράταση της αναστολής των δια ζώσης εκπαιδευτικών διαδικασιών κρίθηκε απαραίτητη για να ολοκληρωθεί η αυτοψία σε όλες τις υποδομές αναφέρει το epiruspost.gr. Ωστόσο, η εκπαιδευτική διαδικασία δεν σταματά παντού, καθώς το διδακτικό προσωπικό ενθαρρύνεται να προχωρήσει σε τηλεκπαίδευση όπου αυτό είναι εφικτό, ενημερώνοντας εγκαίρως τους φοιτητές.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Η ανακοίνωση για παράταση αναστολής μαθημάτων

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας προληπτικού ελέγχου όλων των κτηρίων του Πανεπιστημίου στα Ιωάννινα μετά τις πρόσφατες σεισμικές δονήσεις, παρατείνεται η αναστολή των δια ζώσης εκπαιδευτικών διαδικασιών έως και την Τρίτη 10/3/2026. Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού ενθαρρύνονται να κάνουν χρήση των μεθόδων τηλεκπαίδευσης, όπου αυτό είναι δυνατόν, μεριμνώντας για την έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών/τριών.

«Καμπανάκι» από τους φοιτητές για τις εστίες

Την ίδια ώρα, η ανησυχία στις τάξεις των φοιτητών κορυφώνεται. Εκλεγμένοι με την Πανσπουδαστική Κ.Σ. στα Διοικητικά Συμβούλια των Φοιτητικών Συλλόγων πραγματοποίησαν σήμερα δικές τους αυτοψίες σε τμήματα και εστίες, εκφράζοντας σοβαρά ερωτηματικά για τη θωράκιση των κτιρίων. Σε ανακοίνωσή τους, οι φοιτητές καταγγέλλουν ότι όσοι διαμένουν στις εστίες (Δουρούτη και Δόμπολη) δεν γνωρίζουν πότε και πώς θα ελεγχθούν τα δωμάτιά τους. Οι φοιτητικοί σύλλογοι απαιτούν από την Πρυτανεία επίσημη και αναλυτική ενημέρωση για το είδος των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν, τις τυχόν ζημιές που εντοπίστηκαν και το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης σε όλους τους χώρους (τμήματα, εστίες, διοικητικές υπηρεσίες). Για το λόγο αυτό, προχωρούν σε παράσταση διαμαρτυρίας στην Πρυτανεία αύριο Τρίτη 10 Μαρτίου στις 11:00 το πρωί, ζητώντας άμεσες απαντήσεις και εγγυήσεις για την ασφαλή επιστροφή τους στα αμφιθέατρα και τις κατοικίες τους.

