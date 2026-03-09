Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» και η σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» του ΑΝΤ1, έρχονται στο Netflix.

Οι δύο αγαπημένες σειρές του ΑΝΤ1 «Παιχνίδια Εκδίκησης» και «Γιατί Ρε Πατέρα;» ετοιμάζονται για το «ταξίδι» τους στο NETFLIX, Ελλάδας και Κύπρου. Οι δύο νέες προσθήκες έρχονται να πλαισιώσουν την ήδη ισχυρή παρουσία ελληνικού περιεχομένου του ΑΝΤ1 στο Netflix, δίπλα στα επιτυχημένα σήριαλ «Σέρρες», «Σέρρες 2», «Σώσε Με», «Ζωή» και «Είμαι η Τζο», τα οποία έχουν κερδίσει το ενδιαφέρον και την αγάπη του κοινού.

Οι συνδρομητές του NETFLIX, σε Ελλάδα και Κύπρο, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τoν Α' Κύκλο (20 επεισόδια) της σειράς «Παιχνίδια Εκδίκησης» από τις 15 Μάρτιου 2026.

Ένα ερωτικό δράμα με έντονα συναισθηματικά φορτισμένη πλοκή, ανατροπές και χαρακτήρες που κινούνται στα όρια του πάθους και της σύγκρουσης.

Παράλληλα, από τον Ιούλιο του 2026, στο Netflix, Ελλάδας και Κύπρου, θα κάνει πρεμιέρα και η απρόβλεπτη κωμωδία «Γιατί Ρε Πατέρα;» που ξεχωρίζει για το χιούμορ, τις εκρηκτικές ατάκες και τις συνεχείς ανατροπές, που αγγίζουν το σύγχρονο κοινό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο σειρές θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμες ταυτόχρονα και στο ANT1+.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η συνεργασία αυτή ενισχύει περαιτέρω το αποτύπωμα του ΑΝΤ1 και αναδεικνύει τη δυναμική του περιεχομένου του σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων.

Λίγα λόγια για το ερωτικό δράμα «Παιχνίδια Εκδίκησης» του ΑΝΤ1

ANT1

Τι μπορεί να συμβεί όταν ένας «απλός» χωρισμός μετατρέπεται σε εφιάλτη, όταν ο πόνος δεν έχει όρια και οι όρκοι αιώνιας αγάπης καταλήγουν στο απόλυτο χάος;

Η Μαρίνα ανακαλύπτει ότι ο σύζυγός της Άγης την απατά με μια πολύ νεότερη γυναίκα, με την ανοχή και την υποστήριξη όσων θεωρούσε κάποτε φίλους της. Πληγωμένη και θυμωμένη με την αφέλειά της, αλλά και με τα ψέματα των γύρω της, θα θελήσει να εκδικηθεί.

Θα καταφέρει να ισορροπήσει ανάμεσα στα πρέπει και στην οργή; Μέχρι πού θα φτάσει για να κάνει όσους την πλήγωσαν να πληρώσουν; Μία δυνατή ιστορία προδοσίας, που κόβει την ανάσα.

Πρωταγωνιστούν: Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Νίκος Κουρής, Μελίνα Κόντη, Λαέρτης Μαλκότσης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Ευταξόπουλος, Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Λευτέρης Πολυχρόνης, Αναστασία Στυλιανίδη, Άγγελος Ανδριόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Ευγενία Λάβδα, Δάφνη Αλεξάντερ, Αλέξανδρος Σαρηπανίδης, Γεωργία Κωβαίου, Ράσμη Τσόπελα, Ορφέας Φερεντίνος, Ζωή Μαρουλάκη, Δημήτρης Λούσκος.

Λίγα λόγια για την κωμική σειρά του ΑΝΤ1 «Γιατί ρε Πατέρα;»

ANT1

Όταν το γνωστό ρεμάλι και νονός της νύχτας, Λευτέρης Τσατσάνης πεθαίνει, αφήνει πίσω του… το απόλυτο χάος.

Η κληρονομιά του; Μία χαμένη βαλίτσα με 3 εκατομμύρια ευρώ και ένα κομμωτήριο. Ποιοι πληρώνουν τη νύφη; Πρώτοι απ’ όλους τα τρία ξεχασμένα τέκνα του Τσατσάνη από τρεις διαφορετικούς γάμους, που αγνοούσαν ο ένας την ύπαρξη του άλλου.

Μετά το σοκ της γνωριμίας τους, τα τρία αδέρφια έρχονται αντιμέτωπα με τον Μιχαήλο, ο οποίος εμφανίζεται απειλητικά το ίδιο βράδυ της κηδείας, ζητώντας το μερίδιό του από μία ληστεία που έκανε με τον πατέρα τους. Η λεία της ληστείας ήταν 3 εκατομμύρια ευρώ!

Κι ενώ είχαν συμφωνήσει με τον Τσατσάνη να μοιραστούνε τα χρήματα οι δυο τους, λίγο πριν πεθάνει ο Τσατσάνης τού αποκάλυψε ότι έδωσε όλα τα λεφτά σε ένα από τα τρία του παιδιά. Τα τρία αδέρφια ορκίζονται ότι δεν έχουν ιδέα. Κάποιος, όμως, λέει ψέματα… Ποιος έχει τα 3 εκατομμύρια ευρώ;

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης.