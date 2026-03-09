Ξέρουμε τι θα δείτε στο Netflix την εβδομάδα 9 - 15 Μαρτίου.

Πλήθος νέων σειρών και σεζόν έρχεται στο Netflix την εβδομάδα 9 - 15 Μαρτίου. Ξεχωρίζει η δεύτερη σεζόν του One Piece που κυκλοφορεί στην πλατφόρμα στις 10 Μαρτίου και η έβδομη σεζόν του Virgin River που θα είναι διαθέσιμη στις 12 του μήνα.

Επίσης, στις 15 Μαρτίου θα είναι διαθέσιμη η ελληνική ταινία Πίσω από τις Θημωνιές της Ασημίνας Προέδρου.

Δείτε τις νέες κυκλοφορίες του Netflix από τις 9 έως τις 15 Μαρτίου.

Σειρές του Netflix

ONE PIECE: Σεζόν 2 (ONE PIECE: Season 2)

Κυκλοφορεί 10/03/2026



Ο Λούφι και οι Πειρατές του Ψάθινου Καπέλου βάζουν πλώρη για τη θρυλική Μεγάλη Ρότα, αναζητώντας τον θησαυρό ανάμεσα σε απίθανους τόπους και νέους κινδύνους.

{https://youtu.be/-sKjdYceH04?si=vVpD4hQW8-Xc4A16}

Age of Attraction

Κυκλοφορεί 11/03/2026



Σ’ αυτό το ριάλιτι γνωριμιών, σινγκλ αναζητούν το άλλο τους μισό, αφήνοντας την ηλικία στην άκρη. Θα νικήσει ο έρωτας τα χρόνια ή θα τους προδώσει η διαφορά ηλικίας;



Ο Έρωτας Είναι Τυφλός: Σουηδία: Σεζόν 3 (Love is Blind: Sweden: Season 3)

Κυκλοφορεί 12/03/2026



Νέα σεζόν. Νέοι σινγκλ. Νέα δράματα. Καθώς γνωρίζονται κι αρραβωνιάζονται χωρίς να έχουν ιδωθεί, ποια ζευγάρια Σουηδών θα διαπιστώσουν ότι ο έρωτας είναι όντως τυφλός;

{https://youtu.be/L6xxRHwNcIM?si=mFTp2UpfO52qfzfL}



Η Πόλη Δίπλα στο Ποτάμι: Σεζόν 7 (Virgin River: Season 7)

Κυκλοφορεί 12/03/2026



Οι νιόπαντροι Μελ και Τζακ κυνηγούν το όνειρό τους να υιοθετήσουν ένα μωρό, ενώ παλιοί έρωτες σιγοκαίνε και νέοι κίνδυνοι απειλούν το Βέρτζιν Ρίβερ.

{https://youtu.be/RnfF_d4o09g?si=v-jBm5Ab2yfy4fwy}

Εκείνη τη Νύχτα (That Night)

Κυκλοφορεί 13/03/2026



Όταν μια νεαρή κι αφελής ανύπαντρη μητέρα μπλέκει σε έναν φόνο ενώ είναι διακοπές σε ένα νησί, οι αδελφές της σπεύδουν να βοηθήσουν. Αλλά κάνουν την κατάσταση χειρότερη.

{https://youtu.be/wTdgPOqKkH0?si=-buIlGE9D6cPayFX}

Μοιραία Αποπλάνηση: Σεζόν 3 (Fatal Seduction: Season 3)

Κυκλοφορεί 13/03/2026



Τρία χρόνια αφότου ξανάχτισε τη διαλυμένη ζωή της, η Νάντι παλεύει με το δίλημμα να κρατήσει την ηρεμία της ή να ρισκάρει τα πάντα για τον έρωτα.

{https://youtu.be/nDbljv8_eL4?si=CxQh9eFjOqNCrdh3}

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Λούι Θερού: Μέσα στην Ανδρόσφαιρα (Louis Theroux: Inside the Manosphere)

Κυκλοφορεί 11/03/2026



Με σπάνια πρόσβαση και χωρίς φραγμούς, ο καταξιωμένος ντοκιμαντερίστας ερευνά ένα αναπτυσσόμενο υπεραρρενωπό δίκτυο και τους αμφιλεγόμενους influencers του.

{https://youtu.be/Ms23FeJWvKU?si=DeGHM8dHtekszdXU}

Netflix Κ&F Series

Sesame Street: Τόμος 2 (Sesame Street: Volume 2)

Κυκλοφορεί 09/03/2026



Μαγικοί δράκοι, ιπτάμενα ποδήλατα και άλλα! Η αξιολάτρευτη παρέα του Sesame Street καλλιεργεί ενσυναίσθηση και πνεύμα περιεργειας, αγκαλιάζοντας τη δύναμη της φαντασίας.

Netflix Comedy Special

Derrick Stroup: Nostalgic

Κυκλοφορεί 10/03/2026



Ο Ντέρικ Στρουπ μας μεταφέρει πίσω στη δεκαετία του 90 με μια νοσταλγική ιστορία για τις τελετουργίες των παιδικών χρόνων, τη ζωή πριν από το διαδίκτυο και γιατί τα τσιγάρα πρέπει να επιστρέψουν.

Μην χάσετε επίσης

12/03/2026

Funky

Τελειώνει με Εμάς It Ends With Us

Flat Girls

13/03/2026

Διαστημικά Καλάθια: Η Νέα Γενιά Space Jam: A New Legacy

27 Φορέματα 27 Dresses

Γαμο-Μπελάδες Wedding Crashers

Sex and the City: The Movie

Απόδραση από το Αλκατράζ Escape from Alcatraz

Highlander: Η Τελική Αναμέτρηση Highlander: Endgame

15/03/2026