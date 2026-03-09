Η Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ φέρνει το AI στην επαγγελματική εκπαίδευση.

Η Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ είχε την ιδιαίτερη τιμή να αποτελέσει τον μοναδικό οργανισμό επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη που παρουσίασε έργο του στο European Employment and Social Rights Forum 2026, το ετήσιο κορυφαίο event της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση και τα κοινωνικά δικαιώματα.

Το Forum άνοιξε την πρώτη ημέρα η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, ενώ συμμετείχαν προσωπικότητες των ευρωπαϊκών θεσμών, εκπρόσωποι κρατών και ηγετικά στελέχη από κορυφαίες επιχειρήσεις όπως η Roxana Mînzatu, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για τα Κοινωνικά Δικαιώματα και τις Δεξιότητες, την Ποιοτική Εργασία και την Ετοιμότητα και ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας Enrico Letta.

Η παρέμβαση της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ πραγματοποιήθηκε στο session “Pact for Skills: Meeting the Digital Skills Challenge” και αφορούσε στο ευρωπαϊκό έργο αριστείας στην επαγγελματική εκπαίδευση (CoVe) AI4VET4AI, με επίκεντρο την εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Στο ίδιο session έγινε ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους από κορυφαίους οργανισμούς, όπως LinkedIn και Cedefop.

Σε δήλωσή του ο Ιδρυτής και Πρόεδρος της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατάρτισης, κ. Κωνσταντίνος Ροδόπουλος, δήλωσε:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η παρουσία της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ ως του μοναδικού εκπαιδευτικού οργανισμού στο κορυφαίο Forum της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση της ποιότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Σε μια εποχή που η αγορά εργασίας μετασχηματίζεται ραγδαία, η δέσμευσή μας είναι να πρωταγωνιστούμε στις εξελίξεις. Με την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης μέσω προγραμμάτων όπως το AI4VET4AI, δεν προετοιμάζουμε απλώς τους σπουδαστές μας για το μέλλον, αλλά συνδιαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις για μια ανταγωνιστική οικονομία και μια κοινωνία ίσων ευκαιριών. Στόχος μας παραμένει η παροχή κατάρτισης που απαντά στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και διασφαλίζει επιτυχημένη επαγγελματική αποκατάσταση για τους νέους μας.»