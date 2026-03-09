Οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών της G7 θα συζητήσουν σήμερα Δευτέρα το ενδεχόμενο χρήσης έκτακτων αποθεμάτων πετρελαίου, εν μέσω άλματος των τιμών της ενέργειας που προκλήθηκε από τον πόλεμο των ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν.
«Η χρήση στρατηγικών αποθεμάτων είναι μια επιλογή που εξετάζεται», δήλωσε Γάλλος αξιωματούχος στο Politico.
Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ, που κατέχει την εκ περιτροπής προεδρία της G7, θα προεδρεύσει της τηλεδιάσκεψης.
Οι συνομιλίες για τη χρήση αποθεμάτων πετρελαίου - από 300 έως 400 εκατ. βαρέλια - είχαν αναφερθεί πρώτα από τους Financial Times, που ανέφεραν ότι στη συζήτηση θα συμμετάσχει και η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA).
Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι μέσα σε μία νύχτα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία το 2022.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι τιμές θα «πέσουν γρήγορα» και πρόσθεσε ότι η ακριβότερη τιμή πετρελαίου είναι «ένα πολύ μικρό τίμημα για την Αμερική και την ασφάλεια και την ειρήνη σε όλο τον κόσμο».
Με πληροφορίες από Politico