Ο Αμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προς το παρόν, δείχνει ασυγκίνητος από την εκρηκτική αύξηση της τιμής του πετρελαίου.

Οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών της G7 θα συζητήσουν σήμερα Δευτέρα το ενδεχόμενο χρήσης έκτακτων αποθεμάτων πετρελαίου, εν μέσω άλματος των τιμών της ενέργειας που προκλήθηκε από τον πόλεμο των ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Η χρήση στρατηγικών αποθεμάτων είναι μια επιλογή που εξετάζεται», δήλωσε Γάλλος αξιωματούχος στο Politico.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ, που κατέχει την εκ περιτροπής προεδρία της G7, θα προεδρεύσει της τηλεδιάσκεψης.

Οι συνομιλίες για τη χρήση αποθεμάτων πετρελαίου - από 300 έως 400 εκατ. βαρέλια - είχαν αναφερθεί πρώτα από τους Financial Times, που ανέφεραν ότι στη συζήτηση θα συμμετάσχει και η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA).

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι μέσα σε μία νύχτα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι τιμές θα «πέσουν γρήγορα» και πρόσθεσε ότι η ακριβότερη τιμή πετρελαίου είναι «ένα πολύ μικρό τίμημα για την Αμερική και την ασφάλεια και την ειρήνη σε όλο τον κόσμο».

Με πληροφορίες από Politico