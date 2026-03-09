Μια αύξηση 20% στη χονδρική θα μπορούσε να ανεβάσει την τελική τιμή του diesel περίπου προς την περιοχή των 1,95 ευρώ ανά λίτρο, εφόσον η μεταβολή περάσει πλήρως στην αντλία.

Αύξηση που θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 30 λεπτά ανά λίτρο στις τιμές λιανικής των καυσίμων θα μπορούσε να προκαλέσει μια ενδεχόμενη άνοδος κατά 20% στις τιμές διυλιστηρίου, εάν διατηρηθεί το πετρέλαιο στα επίπεδα των 120 δολαρίων το βαρέλι, σύμφωνα με ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων για τις τιμές χονδρικής και λιανικής στην ελληνική αγορά.

Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία τιμών διυλιστηρίου για τις 6 Μαρτίου 2026, η τιμή για την αμόλυβδη 95 διαμορφώνεται περίπου στα 1.327 ευρώ ανά κυβικό μέτρο (€/m³) προ ΦΠΑ, δηλαδή περίπου 1,327 ευρώ ανά λίτρο πριν την επιβολή του ΦΠΑ 24%.

Την ίδια στιγμή, η μέση πανελλαδική τιμή λιανικής για την αμόλυβδη 95 στις 5 Μαρτίου καταγράφεται στα 1,788 ευρώ ανά λίτρο, σύμφωνα με το ημερήσιο δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων.

Αν η τιμή διυλιστηρίου αυξηθεί κατά 20%, τότε η τιμή χονδρικής για την αμόλυβδη 95 θα διαμορφωθεί περίπου στα 1.592 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, δηλαδή περίπου 1,592 ευρώ ανά λίτρο προ ΦΠΑ. Με την προσθήκη του ΦΠΑ 24%, η τιμή αυτή θα φτάσει περίπου τα 1,975 ευρώ ανά λίτρο.

Δεδομένου ότι η μέση λιανική τιμή την Παρασκευή ήταν 1,788 ευρώ, μια πλήρης μετακύλιση της αύξησης της χονδρικής στην αγορά θα μπορούσε να οδηγήσει τη μέση τιμή της αμόλυβδης κοντά ή και πάνω από τα 2,10 ευρώ ανά λίτρο, ανάλογα με τα περιθώρια εμπορίας και τις μεταφορικές επιβαρύνσεις.

Παρόμοια εικόνα θα μπορούσε να διαμορφωθεί και στο πετρέλαιο κίνησης. Η τιμή διυλιστηρίου για το diesel διαμορφώνεται περίπου στα 1.283 ευρώ ανά κυβικό μέτρο προ ΦΠΑ (περίπου 1,283 ευρώ ανά λίτρο), ενώ η μέση τιμή λιανικής βρίσκεται στα 1,657 ευρώ ανά λίτρο.

Μια αύξηση 20% στη χονδρική θα μπορούσε να ανεβάσει την τελική τιμή του diesel περίπου προς την περιοχή των 1,95 ευρώ ανά λίτρο, εφόσον η μεταβολή περάσει πλήρως στην αντλία.

Στην πράξη, οι αυξήσεις δεν μεταφέρονται πάντα άμεσα και πλήρως στη λιανική, καθώς παρεμβάλλονται παράγοντες όπως τα αποθέματα των πρατηρίων, ο ανταγωνισμός μεταξύ εταιρειών και πρατηρίων και οι διαφοροποιήσεις στα περιθώρια εμπορίας. Ωστόσο, μια τόσο μεγάλη μεταβολή στις τιμές διυλιστηρίου θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα ασκήσει σημαντικές ανοδικές πιέσεις στην αγορά καυσίμων τις επόμενες εβδομάδες.