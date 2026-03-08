Η Φωτεινή Βελεσιώτου με εξομολογητική διάθεση, μιλάει στην κάμερα του Dnews.

H Φωτεινή Βελεσιώτου μάς ετοιμάζει «κάτι καινούριο, μια παράσταση άκρως φροντισμένη», τις Δευτέρες 16 και 23 Μαρτίου στο Κύτταρο.

«Με κυνηγούν μονίμως οι Μέλισσες από το 2007 που γράφτηκε το τραγούδι», λέει αστειευόμενη στην κάμερα του Dnews. Αυτός είναι και ο τίτλος των εμφανίσεων της μαζί με την καλή της φίλη Κική Μαυρίδου.

«Οι Μέλισσες» σκέτο και όχι οι «Άγριες» όπως ήταν ο τίτλος του γνωστού και πολύ επιτυχημένου σίριαλ του ΑΝΤ1, είναι «ένα τραγούδι που με καθόρισε, με έφερε στον κόσμο, με έκανε γνωστή και λόγω της σειράς μετά. Είναι ένα άρτιο τραγούδι. Το μετράω ακόμα όταν το τραγουδάω γιατί έχει ένα περίεργο κουπλέ και ένα διαφορετικό ρεφρέν που δεν πρέπει να σου φύγει καθόλου», εξηγεί η Φωτεινή για τη μεγάλη επιτυχία που έχει λατρέψει ο κόσμος.

Ωστόσο, δεν έχει νιώσει να την εγκλωβίζει ούτε το εν λόγω τραγούδι αλλά ούτε και ο χαρακτηρισμός «ρεμπέτισσσα». «Κανέναν τραγουδιστή δεν τον εγκλωβίζει τίποτα αν μπορεί να το υποστηρίξει. Έχω πει και ρεμπέτικα, έχω πει και λαϊκά, έχω πει και έντεχνα. Κανένα είδος μουσικής δεν μπορεί να σε καθορίσει, ο καλλιτέχνης είναι ελεύθερος να πει πράγματα και αυτό ίσως είναι και το πιο σπουδαίο», λέει στη συνέντευξή της στο Dnews.

{https://youtu.be/QKFfclaim6c?si=oVnenLB-JkCGFRQV}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

*Kάμερα/μοντάζ: Κωνσταντίνος Καμζέλας

Από την άλλη πλευρά, την καθορίζει ο ρόλος της δασκάλας, καθώς «είναι ο πιο καθοριστικός ρόλος, όταν το παιδί απογαλακτίζεται από τον γονιό. Και αυτό είναι τόσο σπουδαίο. Για εμένα ήταν τόσο πολύτιμα αυτά τα 24 χρόνια ως δασκάλα, νομίζω με καθόρισαν και ως άνθρωπο. Γιατί "κλέβεις" από την παιδικότητα του παιδιού, και αυτό το κρατάω και το φυλάω σαν κόρη οφθαλμού», αναφέρει.



To τραγούδι για τη Φωτεινή «είναι πνοή, είναι ζωή. Θεωρώ ότι είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος. Είμαι πολύ τυχερή γιατί μπόρεσα και έζησα πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Θεωρώ ότι είμαι από τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους στον κόσμο που μου δόθηκε αυτή η χαρά να γευτώ αυτό το πράγμα», παραδέχεται.

Η Φωτεινή Βελεσιώτου πλέον όταν πατάει πάνω στη σκηνή για να τραγουδήσει το χαίρεται χωρίς άγχος. «Μόνο όταν θα βγω να τραγουδήσω μετά από καιρό έχω άγχος. Παλιά αγχωνόμουν πάρα πολύ. Αλλά τώρα, επειδή αυτοσαρκάζομαι πάρα πολύ και λάθος να κάνω γελάω, γελάνε όλοι και πάμε από την αρχή, δεν έγινε κάτι. Δεν είναι ρομπότ ο άνθρωπος, ποτέ δεν ήταν. Άμα έχουμε άγχος και για αυτό που αγαπάμε να πάμε να πνιγούμε», τονίζει και δεν έχει άδικο.

Η Φωτεινή μοιράζεται μαζί μας την μεγάλη της αγάπη για τη ροκ μουσική και στην κάμερα του Dnews εξομολογείται πώς και από ποιον μυήθηκε σε αυτό το είδος. «Μου αρέσει να την ακούω αλλά δεν μπορώ να την τραγουδήσω γιατί με τα αγγλικά δεν το έχω πολύ», συμπληρώνει.



Σε αυτή τη βαλίτσα της ζωής της, η Φωτεινή Βελεσιώτου θα τα έβαζε όλα μέσα, ενώ το μεγαλύτερο δώρο είναι οι άνθρωποί της. «Έζησα και γεύτηκα πάρα πολλά πράγματα. Είναι σπουδαία όλα τα δώρα που μου δόθηκαν», αναγνωρίζει.



Η Φωτεινή συνηθίζει να συγχωρεί πιο εύκολα τους άλλους παρά τον εαυτό της, λέει. «Τον εαυτό μου τον στήνω πολλές φορές απέναντι και τον πυροβολώ. Αυτό το δουλεύω τώρα και προσπαθώ να μην είμαι τόσο αυστηρή με τον εαυτό μου», ενώ αν μπορούσε να συναντήσει τον παιδικό εαυτό της, εκείνο το ατίθασο και ζωηρό κορίτσι: «Θα της έλεγα καλά έκανες και ήσουν ζωηρή. Εγώ τώρα αγαπώ τη μικρή Φωτεινή, τώρα που τη βλέπω μικρή. Παλιά δεν την αγαπούσα...».

* Ευχαριστούμε το «Μπέμπα Bar Restaurant» (Προδίκου 6, Κεραμεικός), για τη φιλοξενία.



Πληροφορίες

Δευτέρες 16 & 23 Μαρτίου 2026

Φωτεινή Βελεσιώτου & Κική Μαυρίδου

Κύτταρο - Ηπείρου 48 & Αχαρνών, kyttarolive.gr

Ώρα προσέλευσης: 20.00 – Έναρξη: 21.00

Τιμή εισιτηρίου: 13€ προπώληση 15€ ταμείο (ορθίων)

Το εισιτήριο αφορά αποκλειστικά την είσοδο στον χώρο.

Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι επικοινωνείτε τηλεφωνικά.

Κρατήσεις: 210 8224134 / 6977 641373

(Υποχρεωτική προαγορά εισιτηρίου)

Προπώληση εισιτηρίων: more.com