Σήμερα, 8 Μαρτίου, είναι η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

«Η παγκόσμια ημέρα της γυναίκας γίνεται, κάθε χρόνο, σημείο συνάντησης των κατακτήσεών μας με τον στόχο να μετατραπεί η ισότητα σε καθημερινό βίωμα. Ανατρέποντας τα πολλά ακόμα ορατά και αόρατα εμπόδια που παραμένουν. Δημιουργώντας ευκαιρίες στην εργασία κι ενισχύοντας τη συμμετοχή της γυναίκας στη λήψη αποφάσεων. Στηρίζοντας κάθε επιλογή στην οικογένεια και δείχνοντας μηδενική ανοχή στην έμφυλη βία. Όπως και αναγνωρίζοντας την ισότητα όχι μόνο ως κοινωνική επιταγή. Αλλά και ως μοχλό συλλογικής ευημερίας», τονίζει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας της γυναίκας.

Επισημαίνει ότι από το 2019, η πρόοδος της πατρίδας μας σε αυτόν τον τομέα είναι, μεγάλη. «Σήμερα, η ανεργία των γυναικών έχει πέσει στο μισό και η απασχόλησή τους έχει αυξηθεί κατά 10 μονάδες. Οι μητέρες λαμβάνουν, πλέον, επίδομα γέννησης μέχρι και 3.500 ευρώ, έχοντας άδεια 9 μηνών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν φοροελαφρύνσεις για κάθε παιδί με απαλλαγές από το τεκμαρτό εισόδημα. Και όλο και περισσότερες θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης», αναφέρει ο πρωθυπουργός.

«Ενθαρρύνουμε, ταυτόχρονα, τη γυναίκα-επιχειρηματία και φροντίζουμε για την εξάλειψη των διακρίσεων σε όλα τα πεδία. Ήδη, δεκάδες χιλιάδες κρατικοί λειτουργοί και στελέχη εταιρειών επιμορφώνονται σε θέματα διαφορετικότητας. Ενώ με την καθιέρωση του ειδικού «σήματος ισότητας» επιβραβεύουμε τις εταιρείες που κάνουν πράξη την ίση μεταχείριση, τις ίσες ευκαιρίες και τη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την προσωπική ζωή, όπως και τις πρόνοιες εναντίον της παρενόχλησης» συμπληρώνει.

Ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση επενδύει, στην πρόληψη με τις δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού και του τραχήλου της μήτρας. «Πρωτοβουλίες που σώζουν ζωές. Και, βέβαια, στεκόμαστε δίπλα στην πιο ευάλωτη γυναίκα, απλώνοντας ισχυρό δίχτυ προστασίας για τα θύματα βίας: με 67 δομές σε όλη τη χώρα και με την εθνική γραμμή SOS 15900 που δέχθηκε 6.700 κλήσεις μόνο το 2025. Με 63 γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας στην αστυνομία. Και με το Panic Button το οποίο εγκαθίσταται, πλέον, κάθε χρόνο, στα κινητά περίπου 5.000 γυναικών» αναφέρει.

«Είναι δράσεις που απαντούν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ακόμη οι Ελληνίδες σε πολλά επίπεδα. Προσπάθειες, ωστόσο, που ταυτόχρονα γίνονται και μέτρο της ανάγκης να συνεχιστούν με μεγαλύτερη ένταση. Γιατί μπορεί η Ελλάδα του 2026 να είναι μεταξύ των μόλις 14 κρατών του κόσμου που εγγυώνται απόλυτη νομική ισότητα, ανερχόμενη σταθερά στους διεθνείς δείκτες ισότητας. Όμως οι νίκες αυτές δεν αρκούν. Αντίθετα, γίνονται κίνητρα για να κερδηθεί ο πόλεμος. Με βήματα υπέρ της γυναίκας που πρέπει να γίνουν άλματα. Χρόνια πολλά, λοιπόν, στις γυναίκες και όχι μόνο. Γιατί η υπόθεσή τους μάς αφορά όλους!» καταλήγει ο πρωθυπουργός.

«Η σημερινή ημέρα, ημέρα τιμής στους αγώνες και τις διεκδικήσεις της γυναίκας, ημέρα μνήμης της αντοχής, του σθένους, της υπερηφάνειας, της αξιοπρέπειας, της εργατικότητας, της δημιουργίας αμέτρητων γυναικών στο διάβα της ιστορίας, μας καλεί σε συλλογική περισυλλογή», σημειώνει σε μήνυμά του για την παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Όπως προσθέτει: «Αν η πατρίδα μας είναι από τις λίγες χώρες στον πλανήτη όπου η ισότητα των φύλων είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, αν η σημερινή Ελληνίδα είναι δυναμικά παρούσα στον κοινωνικό, τον οικονομικό, τον πολιτικό μας βίο, οφείλουμε να στοχαστούμε, σ’ αυτή τη δύσκολη καμπή της παγκόσμιας ιστορίας τις γυναίκες όλου του κόσμου που παλεύουν για ένα καλύτερο αύριο. Τις γυναίκες του Ιράν, που δεν αγωνίζονται απλώς για τα δικαιώματά τους, αλλά για την ίδια τους την ύπαρξη. Τις γυναίκες της Ουκρανίας, που κρατούν τη χώρα τους ζωντανή, πολεμώντας στα μέτωπα, προσφέροντας στα μετόπισθεν, στηρίζοντας οικογένειες και κοινότητες.

Τέτοιες γυναίκες άνοιξαν και στον τόπο μας δρόμους που δεν υπήρχαν, βαδίζοντας με κόπο και με ρήξεις στον δρόμο της χειραφέτησης. Ήταν και είναι οι γιαγιάδες και οι μητέρες των Ελληνίδων που επωμίζονται την οικογενειακή ευθύνη που τους αναλογεί με σθένος και υπερηφάνεια, που μεγαλώνουν παιδιά, που εργάζονται στο σπίτι, στο γραφείο, στη βιοτεχνία, στην αγροτική παραγωγή, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επιστήμης, της τεχνολογίας, της πολιτικής, της τέχνης, συχνά μέσα σε συνθήκες που απαιτούν διπλή προσπάθεια, ανθεκτικότητα και δύναμη.

Πάνω απ’ όλους οι πατέρες, οι γιοι, οι σύζυγοι και οι συνεργάτες οφείλουμε να τιμούμε έμπρακτα την κόρη, την μητέρα, τη σύντροφο και τη συνάδελφο. Γιατί παρά την αναμφίλεκτη πρόοδο, οι ανισότητες δεν έχουν εξαφανιστεί, τα στερεότυπα επιμένουν, η έμφυλη και η οικογενειακή βία διαχέεται στον κοινωνικό μας βίο. Οι κατακτήσεις για να παραμένουν ζωντανές πρέπει διαρκώς να τυγχάνουν υποστήριξης και υπεράσπισης απ’ όλους μας.

Ας αφιερώσουμε τη σημερινή ημέρα στις νέες γυναίκες που διεκδικούν ίσες ευκαιρίες, σεβασμό στην προσωπικότητά τους, αναγνώριση των δικαιωμάτων τους. Διότι η ισότητα των φύλων είναι υπόσχεση της κοινωνίας προς τον εαυτό της, της δημοκρατίας προς τις αρχές της, των θεσμών προς την ποιότητα και το περιεχόμενό τους.», καταλήγει το μήνυμα του κ. Τασούλα.

Τη δέσμευση του για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και την καταπολέμηση των φραγμών τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, επιβεβαίωσε το ΥΠΕΞ με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Ειδικότερα σε ανάρτηση του στο Χ το ΥΠΕΞ σημείωσε: «Στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και την καταπολέμηση των φραγμών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Η ενδυνάμωση των γυναικών είναι απαραίτητη για την επίτευξη της ειρήνης, της ασφάλειας και της βιώσιμης ανάπτυξης».

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: 8 Μαρτίου, ημέρα τιμής και ευγνωμοσύνης για την ανεκτίμητη συμβολή της γυναίκας σε κάθε πτυχή ζωής, στην οικογένεια και την κοινωνία. Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας. «Ιδιαίτερη αναγνώριση και σεβασμό αξίζουν οι γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες με υψηλό αίσθημα καθήκοντος υπηρετούν την Πατρίδα, τιμούν το εθνόσημο και στηρίζουν την οικογένεια», υπογράμμισε.

{https://x.com/nikosdendias/status/2030551897149460754}

«Η 8η Μαρτίου είναι η υπενθύμιση ότι δεν χρειαζόμαστε μια ημέρα για να γιορτάζει τις γυναίκες. Αλλά μια κοινωνία που τις στηρίζει, τις προστατεύει και αναγνωρίζει την αξία τους κάθε μέρα, με πολιτικές λύσεις άμεσες και απαραίτητες». Αυτό είναι το μήνυμα των γυναικών βουλευτών του κόμματος, της αναπληρώτριας Εκπροσώπου Τύπου, της Τομεάρχη Ισότητας και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη ανήμερα της Ημέρας της Γυναίκας.

Στο σχετικό βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζονται οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για:

Αμεση εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για την ίδια εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Θεσμοθέτηση της άδειας εμμήνου ρύσεως με πλήρεις αποδοχές και μηδενικό ΦΠΑ σε προϊόντα εμμήνου ρύσεως.

Δωρεάν εξωσωματική γονιμοποίηση και κρυοσυντήρηση ωαρίων σε δημόσιες δομές σε όλη την Ελλάδα.

Κάλυψη εξόδων διαμονής πριν τον τοκετό για κάθε γυναίκα σε απομακρυσμένη περιοχή.

Στοχευμένα μέτρα για την πραγματική στήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών.

Νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας στον Ποινικό Κώδικα.

Δωρεάν νομική βοήθεια για θύματα έμφυλης βίας και άμεση ενίσχυση των δομών και των συμβουλευτικών κέντρων

Στήριξη στην ψυχική υγεία όλων των γυναικών.

«Αυτές οι πολιτικές είναι η δική μας δέσμευση για να είναι κάθε μέρα μια μέρα που η ασφάλεια των γυναικών θα είναι προτεραιότητα και η ανάδειξη της συμβολής τους αυτονόητη επιδίωξη του καθενός από εμάς. Η μέρα κάθε γυναίκας», σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης.

{https://www.tiktok.com/@nikos.androulakis/video/7614794560283168022}

«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας σημαδεύεται από τη ραγδαία κλιμάκωση του πολέμου μετά τη βρώμικη επίθεση ΗΠΑ- Ισραήλ στο Ιράν. Βαδίζοντας στα χνάρια των μεγάλων γυναικείων εργατικών αγώνων που τιμάμε σήμερα, οι γυναίκες του λαού με τη συμμετοχή τους στη συλλογική δράση, μπορούν να οπλιστούν με αντοχή και δύναμη και να διεκδικήσουν τη ζωή τους και το μέλλον των παιδιών τους, να απαιτήσουν την απεμπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο», δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Όπως πρόσθεσε: «Η διέξοδος για τις γυναίκες βρίσκεται στη σύγκρουση με το σύστημα της εκμετάλλευσης που γεννά "Τέμπη" και "Βιολάντες", επειδή ζυγίζει με το κριτήριο του κόστους για το κράτος και του οφέλους για τους ομίλους την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της μητρότητας και της οικογένειας».