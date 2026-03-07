Σκληρή αντιπαράθεση Ζαχαριάδη - Πολάκη στο chat της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Σφοδρή αντιπαράθεση του Κώστα Ζαχαριάδη με τον Παύλο Πολάκη στο chat της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή συνέντευξη του εκπροσώπου Τύπου στον ΣΥΡΙΖΑ στον Ν. Χατζηνικολάου.

Σε έντονο διάλογο που είχαν μεταξύ τους ο Παύλος Πολάκης είπε στον Κώστα Ζαχαριάδη όσα θα έπρεπε εκείνος να είχε επισημάνει στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου σχετικά με τον Άδωνι Γεωργιάδη, λέγοντας πως ο δημοσιογράφος δεν τολμάει να τον καλέσει στην εκπομπή του και πως ο ίδιος στη συνέντευξη τα πήγε «ΧΑΛΙΑ».

Από την πλευρά του ο Κώστας Ζαχαριάδης απάντησε στον Παύλο Πολάκη πως «κάποιοι επιλέγουν να δίνουν μάχη στα πάνελ και πως άλλοι κρύβονται πίσω από τα πληκτρολόγια».

Αναλυτικά ο διάλογος: