Την προανάκριση για την υπόθεση έκανε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.

Ένας καβγάς ανάμεσα σε δύο αδέλφια στην Πτολεμαΐδα, οδήγησε έναν 54χρονο να μαχαιρώσει τον 49χρονο αδελφό του, ο οποίος οδηγήθηκε αμέσως στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, συνέλαβαν τον 54χρονο δράστη για «απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων».

Το μαχαίρι εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκε.

Σε βάρος του 54χρονου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.