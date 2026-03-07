Στην Ολομέλεια η σύμβαση για την Chevron.

Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται την Τετάρτη η κύρωση των τεσσάρων συμβάσεων μίσθωσης για την παραχώρηση δικαιώματος για έρευνα και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Κάποιοι στοιχηματίζουν ότι θα μιλήσει και ο Αντώνης Σαμαράς.

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει εκφράσει την κατηγορηματική του αντίθεση στη σύμβαση με την Chevron, κάνοντας μάλιστα λόγο για «εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων».

Αν όντως μιλήσει στη Βουλή καταλαβαίνετε ότι και πάλι θα είναι πολύ σκληρός με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του...

Τ.Τε.