Ερωτήματα για «παράθυρο παραχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων» από το ΠΑΣΟΚ.

Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να καθυστερήσει σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον έστειλε από τη Βουλή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κατά την έναρξη της συζήτησης για τις συμβάσεις με τις εταιρείες Chevron και HELLENiQ που αφορούν την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Μιλώντας στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, όπου συζητείται το νομοσχέδιο για την κύρωση των τεσσάρων συμβάσεων, ο υπουργός απάντησε στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί «φαστ τρακ» διαδικασιών. Όπως υπογράμμισε, «το ευμετάβλητο περιβάλλον μας επιβάλλει να κινηθούμε άμεσα». Τόνισε ακόμη ότι η χώρα οφείλει να λαμβάνει αποφάσεις και να προχωρά σε ενέργειες όταν το απαιτούν οι συνθήκες, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση θέλει να στείλει σαφές μήνυμα προς την Chevron ότι είναι έτοιμη να προχωρήσει με αποφασιστικότητα για το εθνικό συμφέρον. Ο ίδιος επισήμανε επίσης ότι το κείμενο των συμβάσεων βασίζεται σε ποσοστό περίπου 95% σε προηγούμενες συμφωνίες με άλλες εταιρείες, οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί από το ελληνικό Κοινοβούλιο.

Οι αντιδράσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Φρέντυ Παρασύρης σημείωσε ότι οι συμβάσεις, που αριθμούν περίπου 1.200 σελίδες, δεν αποτελούν μόνο τεχνικό ζήτημα αλλά και πολιτικό, καθώς συνδέονται άμεσα με την ενεργειακή στρατηγική και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Το ΠΑΣΟΚ, όπως είπε, παραμένει θετικά διακείμενο επί της αρχής, ωστόσο εξέφρασε επιφυλάξεις για ορισμένα σημεία και ιδιαίτερα για το άρθρο 30. Ο ίδιος αναρωτήθηκε για ποιο λόγο προβλέπεται δυνατότητα αλλαγής πλευρικών ορίων, εκφράζοντας την ανησυχία μήπως δημιουργείται περιθώριο επηρεασμού κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Να καταλάβουμε το ζήτημα των νότιων ορίων με πολλή ανοχή και εις χάριν μιας υπόθεσης εργασίας, το ανοιχτό παράθυρο για την αλλαγή των πλευρικών ορίων γιατί χρειάζεται; Από τους χάρτες αντιλαμβανόμαστε ότι τα πλευρικά αυτά όρια πέφτουν πάνω στο απαράδεκτο τουρκολιβυκό σύμφωνο και στην ΑΟΖ με την Αίγυπτο. Αφήνετε, δηλαδή, παράθυρο εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων και εξ ανατολών; Θέλω να πιστεύω πως όχι. Αλλά με πραγματική αγωνία αναμένω τις απαντήσεις σας κ. υπουργέ, σημείωσε χαρακτηριστικά ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Αντίστοιχες επιφυλάξεις εξέφρασε και ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτος Ζαμπάρας, διερωτώμενος αν η συγκεκριμένη διάταξη εντάχθηκε στις συμβάσεις κατόπιν απαίτησης της Chevron και υποστηρίζοντας ότι εξυπηρετεί κυρίως τα συμφέροντα του μισθωτή. Στον αντίποδα, ο εισηγητής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος υποστήριξε ότι δεν τίθεται ζήτημα εκχώρησης εθνικών δικαιωμάτων, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία σημαντική για την ενεργειακή και διπλωματική στρατηγική της χώρας και καλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να επιδείξουν πνεύμα συναίνεσης.

Οι συμβάσεις αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Πέμπτη.