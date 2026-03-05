Ο 23χρονος μεταφέρθηκε για εξακρίβωση στοιχείων στο ΤΔΕΕ Μεγάρων και αναμένεται να αποχωρήσει από το σημείο.

Κινητοποίηση της Αστυνομίας στα Μέγαρα προκάλεσε τηλεφώνημα πολίτη στην «Άμεση Δράση» για άνδρα που βιντεοσκοπεί έξω από τη στρατιωτική βάση στην Πάχη. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και προχώρησαν στην προσαγωγή του συγκεκριμένου ατόμου.

Πρόκειται για έναν 23χρονο Ιρακινό, ο οποίος παρακολουθεί μαθήματα σε ιδιωτική σχολή πιλότων στο αεροδρόμιο των Μεγάρων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν προέκυψε κάτι επιβαρυντικό. Το υλικό που βρέθηκε στο κινητό του αφορά κυρίως πολιτικά αεροσκάφη και ένα στρατιωτικό ελικόπτερο εν πτήσει. Ο 23χρονος κρατείται προσωρινά για εξακρίβωση στοιχείων, ενώ αναμένεται να αφεθεί ελεύθερος

