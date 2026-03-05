H εταιρεία εγκαινιάζει μια ολοκληρωμένη καμπάνια που επιβεβαιώνει την κορυφαία σχέση ποιότητας-τιμής που αποτελεί τη βάση της στρατηγικής της.

Τι σημαίνει πραγματική ποιότητα στο φαγητό σήμερα; Για τη Lidl Ελλάς, η απάντηση κρύβεται στη γνώση, την εμπιστοσύνη και τη σιγουριά που νιώθει ο καταναλωτής κάθε φορά που επιλέγει προϊόντα για το τραπέζι του. Με το νέο επικοινωνιακό σύνθημα «Όποιος ξέρει, ξέρει», η εταιρεία εγκαινιάζει μια ολοκληρωμένη καμπάνια που επιβεβαιώνει την κορυφαία σχέση ποιότητας-τιμής που αποτελεί τη βάση της στρατηγικής της.

Η γνώση ως θεμέλιο εμπιστοσύνης

Το μήνυμα της καμπάνιας δεν αποτελεί ένα απλό slogan, αλλά τη μετουσίωση της καθημερινής εμπειρίας των πιστών καταναλωτών της Lidl. Η καμπάνια εμπνέεται από τη μεγάλη και αυθεντική κοινότητα των πελατών της, οι οποίοι, μέσα από τα Social Media, υπερασπίζονται με αυτοπεποίθηση τις επιλογές τους απέναντι σε κάθε αμφισβήτηση, βασιζόμενοι στη γνώση που τους χαρίζει η εμπειρία.

Ποιότητα που αποδεικνύεται στην πράξη

Το «ξέρω» των καταναλωτών της Lidl μεταφράζεται σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις που γίνονται πράξη καθημερινά σε κάθε κατηγορία προϊόντων:

Μαναβική: Φρούτα και λαχανικά ολόφρεσκα, από τοπικούς παραγωγούς, μετά από αυστηρούς ελέγχους.

Φούρνος: Ζεστό ψωμί και αρτοσκευάσματα που ψήνονται πολλές φορές την ημέρα, βραβευμένα για 3η συνεχή χρονιά στα Bakery Awards.

Γαλακτοκομικά & Κρέας: Προϊόντα από επιλεγμένους Έλληνες παραγωγούς με υψηλά πρότυπα υγιεινής και 100% εγγυημένη ασφάλεια.

Φρέσκα Ψάρια: Ψάρια από ελληνικά ιχθυοτροφεία που φτάνουν στα καταστήματα συσκευασμένα και καθαρισμένα, διατηρώντας όλη τη θρεπτική τους αξία.

Μια «διπλή» γνώση

Η καμπάνια αναδεικνύει τη γνώση ως αμφίδρομη αξία. Από τη μία πλευρά, ο καταναλωτής που αναγνωρίζει ό,τι πραγματικά αξίζει. Από την άλλη, η Lidl που ξέρει να εγγυάται την ποιότητα μέσω αυστηρών προδιαγραφών και σταθερών συνεργασιών, καλύπτοντας κάθε καθημερινή ανάγκη στην καλύτερη τιμή.

Η Ταυτότητα της Καμπάνιας

Η νέα 360° επικοινωνία δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Frank & Fame. Την παραγωγή των τηλεοπτικών σποτ ανέλαβε η TopCut Modiano υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του διδύμου Keϊto (Μανώλης Μαυρής και Βιολέτα Τσελή), ενώ η μουσική επένδυση φέρει την υπογραφή της Rabbeats music.