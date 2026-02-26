Η Lidl Ελλάς ανακοινώνει τη διεθνή εξέλιξη της Νικολέττας Κολομπούρδα, η οποία από την 1η Μαρτίου αναλαμβάνει καθήκοντα Chief People Officer στη Lidl Γερμανίας, τη μεγαλύτερη αγορά του ομίλου παγκοσμίως.

Η μετακίνηση αυτή αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της επιτυχημένης 10ετούς πορείας της Νικολέττας Κολομπούρδα σε Ελλάδα και Κύπρο. Με επίκεντρο τον άνθρωπο, συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη των HR πρακτικών και στην ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη στον οργανισμό.

Τη θέση της Chief People Officer στη Lidl Ελλάς και Lidl Κύπρου αναλαμβάνει προσωρινά η Σοφία Ουζουνίδου. Με περισσότερα από 15 χρόνια διαδρομής στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, κατέχοντας θέσεις αυξημένης ευθύνης και έχοντας ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό, η Σοφία Ουζουνίδου διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχεια της σταθερότητας και την δυναμική εξέλιξη των υφιστάμενων πρωτοβουλιών.

Η Lidl παραμένει προσηλωμένη στην επένδυση στους ανθρώπους της, αναγνωρίζοντας ότι αποτελούν τον βασικό πυλώνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επιτυχία της.