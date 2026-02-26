Οι σκέψεις που μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Tik Tok.

Η Ιωάννα Τούνη ανέβασε ένα βίντεο στο Tik Tok μέσα από το οποίο μοιράστηκε τη σκέψη της και «άνοιξε» συζήτηση με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Πάνω στο βίντεο, η influencer και επιχειρηματίας έγραψε: «Μικρή νόμιζα ότι η αγαπημένη μου εποχή είναι το καλοκαίρι. Έπειτα ανακάλυψα ότι αν έχεις λεφτά μπορείς να ταξιδεύεις σε μέρη που είναι πάντα καλοκαίρι. Τώρα η αγαπημένη μου εποχή είναι όταν έχω λεφτά».

Στο βίντεο η influencer ποζάρει με ένα εφαρμοστό φόρεμα σε έρημο της Σαουδικής Αραβίας, όπου προόσφατα ταξίδεψε με τον σύντροφό της.

{https://www.tiktok.com/@j.touni/video/7611092435829050646?is_from_webapp=1&sender_device=pc}