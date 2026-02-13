Δείτε την ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη.

Με αφορμή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αύριο Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, η Ιωάννα Τούνη, έκανε μία ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αφιερωμένη στο γιο της, Πάρη.

Πιο συγκεκριμένα, η γνωστή influnecer, το απόγευμα της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου, ανέβασε στο προφίλ της μία φωτογραφία από το γιο της, Πάρη όταν ακόμη ήταν πιο μικρός.

Υπενθυμίζεται, πως η Ιωάννα Τούνη, απέκτησε τον γιο της τον Ιανουάριο του 2023 και πλέον είναι 3 ετών.

Στην λεζάντα της ανάρτησής της, επέλεξε να περιγράψει την αγάπη της προς το γιο της τονίζοντας πως θα είναι για πάντα ερωτευμένη μαζί του:

«Αύριο είναι η ημέρα των ερωτευμένων & εγώ έχω να δηλώσω forever in love με τον γιο μου. Επίσης στο κινητό μου πετάχτηκε και αυτή η σούπερ cute φωτογραφία -που ο Πάρης είναι λιγότερο από ενός έτους- και έχει ταΐσει ΤΑ ΠΑΝΤΑ, εκτός από τον εαυτό του! ΠΟΣΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΡΕ ΣΥΜΠΕΘΕΡΕΣ;».

{https://www.instagram.com/p/DUtNo3WCP_b/?hl=el}