Με αφορμή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αύριο Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, η Ιωάννα Τούνη, έκανε μία ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αφιερωμένη στο γιο της, Πάρη.
Πιο συγκεκριμένα, η γνωστή influnecer, το απόγευμα της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου, ανέβασε στο προφίλ της μία φωτογραφία από το γιο της, Πάρη όταν ακόμη ήταν πιο μικρός.
Υπενθυμίζεται, πως η Ιωάννα Τούνη, απέκτησε τον γιο της τον Ιανουάριο του 2023 και πλέον είναι 3 ετών.
Στην λεζάντα της ανάρτησής της, επέλεξε να περιγράψει την αγάπη της προς το γιο της τονίζοντας πως θα είναι για πάντα ερωτευμένη μαζί του:
«Αύριο είναι η ημέρα των ερωτευμένων & εγώ έχω να δηλώσω forever in love με τον γιο μου. Επίσης στο κινητό μου πετάχτηκε και αυτή η σούπερ cute φωτογραφία -που ο Πάρης είναι λιγότερο από ενός έτους- και έχει ταΐσει ΤΑ ΠΑΝΤΑ, εκτός από τον εαυτό του! ΠΟΣΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΡΕ ΣΥΜΠΕΘΕΡΕΣ;».
{https://www.instagram.com/p/DUtNo3WCP_b/?hl=el}