Σάλος έχει προκληθεί στην Ουγγαρία ύστερα από τη διαρροή ροζ βίντεο του ηγέτη της αντιπολίτευσης, Πέτερ Μάγιαρ.

Θύμα παγίδας από την πρώην σύντροφό του δήλωσε ότι έπεσε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγιαρ, έπειτα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στο οποίο απεικονίζεται σε σεξουαλική πράξη, ενώ φαίνεται και η ύπαρξη ναρκωτικών ουσιών.

Το κόμμα του Μάγιαρ, το Tisza, αποτελεί τον βασικό αντίπαλο του Fidesz του Όρμπαν στις εκλογές του Απριλίου στην Ουγγαρία και προηγείται αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις. Η προεκλογική εκστρατεία έχει κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα, με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει προσωπικές επιθέσεις σε ακτιβιστές και υποψηφίους με διάφορα μέσα, όπως βίντεο τύπου deepfake.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι είχε συναινετική σχέση με την πρώην σύντροφό του σε διαμέρισμα που επισκέφθηκε τον Αύγουστο του 2024, ωστόσο υποστηρίζει πως δεν γνώριζε ότι καταγραφόταν. Όπως ανέφερε, εκ των υστέρων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για οργανωμένη επιχείρηση με στόχο τον πολιτικό του διασυρμό.

Ο Μάγιαρ αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έκανε χρήση ναρκωτικών, παρά τις σχετικές αναφορές που συνοδεύουν το βίντεο, και δήλωσε πρόθυμος να υποβληθεί σε τοξικολογικό έλεγχο. Παράλληλα, έκανε λόγο για μεθοδευμένη προσπάθεια άσκησης ψυχολογικής πίεσης τόσο στον ίδιο όσο και στην οικογένειά του, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο ενόψει των εκλογών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με τον ίδιο να κάνει λόγο για «κλασική παγίδα εκβιασμού», ενώ η κυβέρνηση Όρμπαν απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή.