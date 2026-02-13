Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε χθες τη Ρωσία ότι «διστάζει» να οργανώσει έναν νέο γύρο συνομιλιών.

Ένας νέος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών για τον πόλεμο στην Ουκρανία θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου Ντμίτρι Πεσκόφ, που όμως δεν διευκρίνισε την τοποθεσία των συνομιλιών.

Τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι πρότειναν μια τριμερή συνάντηση τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Μαϊάμι.

Σύμφωνα πάντα με τον Πεσκόφ, η Ρωσία και οι ΗΠΑ συζητούν για το διμερές εμπόριο και την οικονομική συνεργασία, αλλά ο διάλογος είναι απίθανο να προχωρήσει περαιτέρω πριν επιλυθεί η σύγκρουση στην Ουκρανία. Ορισμένες αμερικανικές εταιρείες θέλουν να επιστρέψουν στη ρωσική αγορά, ισχυρίστηκε.

Αξίζει να σημειωθεί πως δημοσίευμα των New York Times ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον αυξάνει την πίεση προς την Ουκρανία προκειμένου να κάνει παραχωρήσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να τερματίσει τον πόλεμο έως τις αρχές του καλοκαιριού, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται Ουκρανούς αξιωματούχους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Την περασμένη εβδομάδα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ είχαν δώσει στο Κίεβο και τη Μόσχα προθεσμία έως τον Ιούνιο για να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που παραμένει άλυτο μεταξύ των δύο χωρών είναι ο έλεγχος της περιοχής του Ντονμπάς.