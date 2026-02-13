O Ρόμπερτ Πλαντ θα ανοίξει το Sani Festival 2026.

Η εναρκτήρια συναυλία του Sani Festival 2026 φέρνει στον Λόφο της Σάνης μία από τις πιο εμβληματικές φωνές της παγκόσμιας rock σκηνής, τον Ρόμπερτ Πλαντ. Ο τραγουδιστής των Led Zeppelin θα εμφανιστεί στη σκηνή μαζί με τους Saving Grace και την Suzi Dian.

Ο Ρόμπερτ Πλαντ, ένας από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής, έρχεται το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026 στη σκηνή του Λόφου της Σάνης, εγκαινιάζοντας το φετινό φεστιβάλ με μια συναυλία στα πλαίσια της περιοδείας All That Glitters...

Ο Robert Plant θεωρείται μία από τις σημαντικότερες φωνές στην ιστορία της rock σκηνής. Ένας καλλιτέχνης με ανεπανάληπτη εκφραστικότητα και διαχρονική επιρροή, που εδώ και σχεδόν έξι δεκαετίες συγκινεί το κοινό παγκοσμίως, από τη θρυλική εποχή των Led Zeppelin έως τη διαρκώς εξελισσόμενη και δημιουργικά ανήσυχη προσωπική του πορεία.

Η συναυλία του Robert Plant αποτελεί την πρώτη από μια σειρά σημαντικών εμφανίσεων που θα συνθέσουν το πρόγραμμα του Sani Festival 2026.

Εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες, το φεστιβάλ φιλοξενεί κορυφαίους καλλιτέχνες και θρύλους της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, δημιουργώντας ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό ταξίδι που εκτείνεται από την rock και την jazz έως τις μουσικές του κόσμου και τις διαχρονικές ελληνικές μελωδίες, σε ένα μοναδικό φυσικό σκηνικό με φόντο το Αιγαίο.

Το Sani Festival ενισχύει ακόμη περισσότερο τον «πράσινο» χαρακτήρα του resort, λειτουργώντας ως πρότυπο βιώσιμης διοργάνωσης. Το φεστιβάλ είναι ανθρακικά ουδέτερο και λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές, ενσωματώνοντας υπεύθυνες πρακτικές σε κάθε στάδιο της διοργάνωσης, από την κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης στον συναυλιακό χώρο και την ανακύκλωση όλων των συσκευασιών, έως τη μεταφορά των επισκεπτών με ηλεκτροκίνητα οχήματα και τη συνολική διαχείριση υλικών και πόρων. Με αυτόν τον τρόπο, συνδυάζει τον πολιτισμό με τον σεβασμό στο περιβάλλον, προσφέροντας μια συναρπαστική εμπειρία σε αρμονία με τη φύση και το όραμα του Ομίλου Sani/Ikos.

Έναρξη προπώλησης την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 23:30

Εισιτήρια εδώ