Περισσότεροι από δύο στους τρεις Ελληνες και Ευρωπαίους πολίτες (68%) πιστεύουν ότι η χώρα τους βρίσκεται υπό απειλή.

Το 68% των Ευρωπαίων πολιτών νιώθει ότι η χώρα του απειλείται, σύμφωνα με τη νέα έρευνα Ευρωβαρόμετρο του ευρωκοινοβουλίου, που δημοσιεύθηκε σήμερα, ενόψει της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου.

Νιώθουν απειλή

Το πιο αξιοσημείωτο αποτέλεσμα της έρευνας είναι ότι περισσότεροι από δύο στους τρεις Ευρωπαίους (68%) πιστεύουν ότι η χώρα τους βρίσκεται υπό απειλή. Τα κράτη μέλη με τη μεγαλύτερη αντίληψη απειλής είναι η Γαλλία (79%), ακολουθούμενη από την Ολλανδία (77%), τη Δανία (77%), την Κύπρο (75%) και τη Γερμανία (75%).

Στην Ελλάδα, απειλή νιώθει το 68% των πολιτών, δηλαδή περισσότεροι από δύο στους τρεις.

Ταυτόχρονα, το 42% των πολιτών πιστεύει ότι η προσωπική του ασφάλεια κινδυνεύει.



Εμπιστοσύνη στην ικανότητα της Ευρώπης - όχι από τους Έλληνες

Η πλειονότητα των Ευρωπαίων εμπιστεύεται την ΕΕ να ενισχύσει την ασφάλεια και την άμυνα (52%), ιδιαίτερα σε χώρες όπως το Λουξεμβούργο (76%), η Πορτογαλία (74%), η Κύπρος (73%) και η Λιθουανία (71%).

Το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφεται στην Ελλάδα και τη Γαλλία, με μόλις το 40% να εμπιστεύεται την ΕΕ.

Επενδύσεις στην άμυνα

Σχεδόν τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων (74%) εγκρίνουν το τρέχον επίπεδο επενδύσεων της ΕΕ στην άμυνα ή θεωρούν ότι οι δαπάνες θα έπρεπε να αυξηθούν.

Η υποστήριξη είναι ιδιαίτερα υψηλή σε χώρες όπως η Λιθουανία (80%), η Πορτογαλία (89%), η Φινλανδία (83%), η Ισπανία (80%) και η Δανία (78%).

Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 64%.

Aπαραίτητα για την άμυνα και την ασφάλεια τα διαστημικά προγράμματα

Τα διαστημικά προγράμματα της ΕΕ θεωρούνται ουσιώδη εργαλεία για ζητήματα άμυνας και ασφάλειας (53%), περιβάλλοντος και κλίματος (36%), καθώς και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας-ανάπτυξης ευρωπαϊκή βιομηχανίας (31%).

