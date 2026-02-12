Το Υπουργείο Παιδείας διαψεύδει τα σενάρια για κλειστά σχολεία το διήμερο 26 και 27 Φεβρουαρίου παρά την απόφαση των μαθητών για καταλήψεις και μαζικά συλλαλητήρια.

H ανακοίνωση των μαθητών ότι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε διήμερες καταλήψεις 26 και 27 Φεβρουαρίου αλλά και σε συλλαλητήριο στις 27 του μήνα για να δώσουν το δικό τους ηχηρό παρών στην επέτειο των τριών ετών από την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών «φούντωσαν» τα σενάρια για τελεσίδικο λουκέτο στα σχολεία τουλάχιστον της Δευτεροβάθμιας.

Ειδικότερα, κυκλοφορούν πολλά ρεπορτάζ που δηλώνουν επίσημα ότι στις 26 και 27 Φεβρουαρίου τα σχολεία θα είναι κλειστά προκαλώντας σύγχυση σε γονείς και μαθητές. Η σεναριολογία για «κλειστά σχολεία» αφορά τις κινητοποιήσεις που έχουν ανακοινώσει μαθητές αφενός για τη συμπλήρωση τριών ετών από τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών και αφετέρου με την αντίδραση απέναντι στο σχέδιο για το Εθνικό Απολυτήριο.

Όμως όπως τονίζεται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ η απόφαση για κατάληψη που τυχόν λάβουν οι μαθητές δεν ισοδυναμεί με διοικητική απόφαση οριζόντιου κλεισίματος των σχολείων. Ξεκαθαρίζεται ότι η λειτουργία των σχολείων δεν επηρεάζεται από τις εξαγγελθείσες κινητοποιήσεις των μαθητών καθώς βάσει πρωτοκόλλου η 26η και η 27η Φεβρουαρίου νοούνται ως τυπικές σχολικές μέρες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκδοθεί εγκύκλιος που να αναιρεί τον χαρακτηρισμό αυτών των ημερών. Τα σχολεία όλων των βαθμίδων και ιδίως της Δευτεροβάθμιας εκείνες τις μέρες θα είναι ανοιχτά και θα τηρηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα εκτός εάν οι μαθητικές κοινότητες προχωρήσουν σε κατάληψη ή αποχή από τα μαθήματα στο πλαίσιο συμμετοχής στις κινητοποιήσεις. Σε αυτή την περίπτωση τα μαθήματα δεν θα γίνουν δια ζώσης, θα εκκινήσει τηλεκπαίδευση και όπως τονίζει το ΥΠΑΙΘΑ οι απουσίες που προκύπτουν από καταλήψεις δεν δικαιολογούνται συνεπώς, οι μαθητές που θα απουσιάσουν επιβαρύνονται με τις αντίστοιχες απουσίες, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο φοίτησης.

Αυτό που ξεκαθαρίζεται είναι ότι τα σχολεία δεν πρόκειται να κλείσουν αυτές τις δύο μέρες με απόφαση της Πολιτείας. Είναι όμως και επιλογή των μαθητών πώς θα δράσουν μετά από συνεδρίαση των μαθητικών συμβουλίων καθώς υπάρχει και το σχετικό κάλεσμα της Επιτροπής Μαθητών Αθήνας. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωσή τους «Τώρα δυναμώνουμε τον αγώνα μας για τη ζωή μας και το μέλλον μας, αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή για τους νεκρούς των Τεμπών. Καλούμε τα 15μελή των σχολείων να συνεδριάσουν, να οργανώσουν συνελεύσεις των σχολείων, ενημερώσεις των τάξεων, με κάθε τρόπο όλοι οι μαθητές συζητάμε και προχωράμε σε κλειστά σχολεία με διήμερες καταλήψεις 26 και 27 Φλεβάρη. 26 Φλεβάρη, 12:00 μαθητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια 28 Φλεβάρη, συμμετέχουμε στα συλλαλητήρια των εργαζόμενων!».

«Στις 28 Φλεβάρη συμπληρώνονται 3 χρόνια από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών! Οι μαθητές δεν ξεχνάμε τους 57 νεκρούς των Τεμπών! Κρατάμε την υπόσχεσή μας, όλων των νεκρών γινόμαστε η φωνή το έγκλημα αυτό δε θα συγκαλυφθεί!

Δεν συγχωρούμε τους υπεύθυνους, το κράτος, την κυβέρνηση, τις οδηγίες της ΕΕ για τη λειτουργία των σιδηροδρόμων και τα κόμματα που τις στηρίζουν, την HellenicTrain! Οι μαθητές από όλα τα σχολεία της Αττικής βγαίνουμε στους δρόμους! Γιατί το σύνθημά μας «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» σήμερα επιβεβαιώνεται από τη ζωή μας! Γιατί παραμένει εδώ η πολιτική που μετράει τις ζωές και τις ανάγκες μας σε ευρώ, η πολιτική των κερδών που κάνει τις ζωές μας «κοιλάδες των Τεμπών»!

Αυτό μας έδειξαν οι 45 νεκροί στην Ισπανία από εκτροχιασμό τρένων, η φωτιά στα καζάνια στο Πέραμα που για λίγο δεν έκαψε τη μισή Αττική, η νεκρή γυναίκα στην Γλυφάδα από τις πλημμύρες, οι εργάτριες στα Τρίκαλα που δεν γύρισαν ποτέ σπίτια τους μετά από τη δουλειά! Αυτό μας δείχνει η καθημερινότητά μας στο σχολείο, με τα ταβάνια και τα φωτιστικά που πέφτουν στα κεφάλια μας, με τις τάξεις μας που πλημμυρίζουν με την πρώτη βροχή, τα σχολεία που κλείνουν στην κακοκαιρία γιατί δεν υπάρχει κανένα μέτρο προστασίας.

Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο κράτος που επιλέγει να μην προστατεύει τις ζωές μας, γιατί προτιμά να δίνει εκατομμύρια για τον πόλεμο. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση που επιλέγει να χαρίζει λεφτά στους βιομήχανους και στους τραπεζίτες, τσάμπα πετρέλαιο στους εφοπλιστές και να μας αφήνει να ξεπαγιάζουμε στα σπίτια και στις τάξεις μας. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ξέρει να δίνει οδηγίες για να μειωθούν κι άλλο τα χρήματα για ασφαλείς μεταφορές, και να αυξηθούν τα χρήματα για δρομολόγια που μεταφέρουν πολεμικούς εξοπλισμούς.

Δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη γιατί, κυβερνήσεις, κράτος, ΕΕ κάνουν το σχολείο μας κάθε χρόνο και χειρότερο, αγχωτικό, κέντρο εξεταστικό! Έχουν ευθύνη που τα σχολεία λειτουργούν με ελλείψεις και κενά, χωρίς κανένα μέτρο για την ασφάλεια μας.

Τώρα θέλουν να κάνουν το σχολείο μας ακόμη πιο ανυπόφορο, να μας φέρουν το Εθνικό Απολυτήριο, δηλαδή Τριπλές Πανελλαδικές σε κάθε τάξη του Λυκείου και σε όλα τα μαθήματα και με Τράπεζα Θεμάτων!

Αυτοί που μιλάνε για «Διαλόγους» να ακούσουν καλά τους μαθητές! Το Εθνικό Απολυτήριο θα μείνει χαρτιά!

Δε θέλουμε το Εθνικό Απολυτήριο, γιατί μας διαχωρίζει ακόμη περισσότερο με βάση τη δυνατότητα που έχουν οι οικογένειές μας να πληρώνουν φροντιστήρια από το Δημοτικό! Γιατί δε θέλουμε τα όνειρά μας για να σπουδάσουμε στη σχολή που μας αρέσει να μετριούνται σε ευρώ! Αυτό είναι άδικο! Δεν θέλουμε όλα μας τα χρόνια στο σχολείο να είναι παπαγαλία, άγχος και εξετάσεις. Δε φτάνει που ήδη τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ σε φροντιστήρια, που δεν έχουμε ελεύθερο χρόνο ούτε για να πάμε βόλτα με τους φίλους μας, με το Εθνικό Απολυτήριο θα μας φορτώσουν κι άλλο άγχος, κι άλλο τρέξιμο για ένα σχολείο εξεταστικό κέντρο, με τεράστια ποσά σε φροντιστήρια για τις οικογένειες μας. Δηλαδή, πλήρωνε αλλιώς απολυτήριο δεν έχει…

Έχουμε δώσει υπόσχεση: δε θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά μας, οι διεκδικήσεις μας, τα όνειρά μας! Δίκαιο είναι σήμερα να μπει «μπλόκο» στην πολιτική του κέρδους. Δίκαιο είναι να μπορούμε να ζούμε όπως μας αξίζει τον 21ο αιώνα, να μην τσακίζονται οι οικογένειές μας στις ατελείωτες ώρες δουλειάς, να μην περιορίζουμε τις ανάγκες μας στα όρια των μισθών – χαρτζιλίκι. Δίκαιο είναι να διεκδικήσουμε το σχολείο που μας αξίζει, σχολείο δημιουργικό, όχι κέντρο εξεταστικό! Με δραστηριότητες, εκδρομές και σύγχρονα βιβλία που να μην κόβεσαι και από αυτά αν δεν έχουν λεφτά οι γονείς σου!

Τώρα δυναμώνουμε τον αγώνα μας για τη ζωή μας και το μέλλον μας, αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή για τους νεκρούς των Τεμπών

Καλούμε τα 15μελή των σχολείων να συνεδριάσουν, να οργανώσουν συνελεύσεις των σχολείων, ενημερώσεις των τάξεων, με κάθε τρόπο όλοι οι μαθητές συζητάμε και προχωράμε σε:

ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ με διήμερες ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 26 και 27 Φλεβάρη.

26 Φλεβάρη, 12:00 μαθητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια

28 Φλεβάρη, συμμετέχουμε στα συλλαλητήρια των εργαζόμενων!

Διεκδικούμε:

Να αποδοθούν όλες οι ποινικές και πολιτικές ευθύνες σε όλους τους ενόχους, όσο ψηλά και αν είναι: κράτος, κυβερνήσεις, Υπουργοί και εταιρεία.

Να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη, άλλα εγκλήματα επειδή υπολογίζουν τη ζωή και την ασφάλειά μας ως κόστος

Να μη διανοηθούν να φέρουν το Εθνικό Απολυτήριο

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ»