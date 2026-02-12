Με εγκύκλιο το Υπουργείο Παιδείας αποσαφηνίζει τι ισχύει για το καθεστώς λειτουργίας ΣΔΕ, ΣΑΕΚ και Τάξη Μαθητείας εν μέσω κακοκαιρίας.

Με το ίδιο πρωτοκόλλο που ενεργοποιείται στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα λειτουργούν πλέον και οι δημόσιες δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘΑ σε περιπτώσεις κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας ορίζεται ότι τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), οι Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (ΕΣΚ), καθώς και τα τμήματα του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας, θα παραμένουν κλειστά όταν, με απόφαση των αρμόδιων Περιφερειών ή Δήμων, αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων λόγω κακοκαιρίας.

Η ρύθμιση διασφαλίζει ενιαία αντιμετώπιση σε περιπτώσεις έντονων καιρικών συνθηκών, όπως χιονοπτώσεις, παγετός ή ακραία καιρικά φαινόμενα, προκειμένου να προστατεύεται η ασφάλεια εκπαιδευομένων, καταρτιζόμενων, μαθητευόμενων και προσωπικού.Όσον αφορά την αναπλήρωση των μαθημάτων που θα χαθούν λόγω αναστολής λειτουργίας, αυτή θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς κάθε δομής, με ευθύνη των Διευθυντών.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο «οι ανωτέρω δομές παραμένουν κλειστές στις περιπτώσεις που, με αποφάσεις των αρμόδιων Περιφερειών ή/και Δήμων, αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων. Στις περιπτώσεις αυτές, η αναπλήρωση των μαθημάτων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στους αντίστοιχους κανονισμούς λειτουργίας με ευθύνη των Διευθυντών των δομών» ενώ διευκρινίζεται ότι η εγκύκλιος ισχύει για κάθε περίπτωση έκτακτων καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα, οι Διευθυντές καλούνται να μεριμνούν για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού, των εκπαιδευτών και όλων των συμμετεχόντων στις δομές, ώστε να αποφεύγεται σύγχυση και να τηρούνται πιστά οι αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ