Η κατάσταση αυτή υπονομεύει τη λειτουργία των ΣΑΕΚ και θέτει σοβαρά ερωτήματα για την ουσιαστική στήριξη της δημόσιας επαγγελματικής κατάρτισης τονίζει η Νέα Αριστερά.

Σκηνικό έντονης εργασιακής ανασφάλειας καταγγέλλεται στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), καθώς εκατοντάδες εκπαιδευτές εργάζονται εδώ και τέσσερις μήνες χωρίς υπογεγραμμένες συμβάσεις, ενώ το χειμερινό εξάμηνο οδεύει προς την ολοκλήρωσή του.

Το ζήτημα φέρνει στη Βουλή η Νέα Αριστερά, με ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας που κατέθεσε η βουλευτής Ιωαννίνων Μερόπη Τζούφη, έπειτα από καταγγελίες του Σωματείου Εκπαιδευτών Δημοσίων ΙΕΚ (ΣΕΔΙΕΚ). Όπως επισημαίνεται, οι εκπαιδευτές παρέχουν κανονικά το διδακτικό τους έργο, ωστόσο οι συμβάσεις τους δεν έχουν ακόμη υπογραφεί από τη Διοίκηση του Ιδρύματος Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), γεγονός που τους αφήνει εκτεθειμένους τόσο εργασιακά όσο και οικονομικά.

Στην κοινοβουλευτική παρέμβαση τονίζεται ότι το πρόβλημα επιδεινώνεται από τη διαχρονική πρακτική του ΙΝΕΔΙΒΙΜ να συνάπτει συμβάσεις «μίσθωσης έργου», αντί συμβάσεων ορισμένου χρόνου, όπως προβλέπεται για την ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία. Ακόμη και αυτές, όμως, δίνονται προς υπογραφή σχεδόν στο τέλος του εξαμήνου, με αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις στις πληρωμές και στην απόδοση ασφαλιστικών εισφορών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι, μετά τη λήξη της σύμβασης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με τα ΕΛΤΑ, δεν υπήρξε έγκαιρη μέριμνα για νέα σύμβαση ταχυμεταφοράς. Έτσι, συμβάσεις που έχουν ήδη υπογραφεί από τους εκπαιδευτές παραμένουν στα γραφεία των διευθυντών των ΣΑΕΚ, χωρίς να μπορούν να αποσταλούν για τελική υπογραφή, «παγώνοντας» περαιτέρω τη διαδικασία.

Οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς ζητούν απαντήσεις για τους λόγους των επαναλαμβανόμενων καθυστερήσεων, για την επιλογή του συγκεκριμένου εργασιακού καθεστώτος, για το αν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα πληρωμών και απόδοσης ενσήμων, καθώς και για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει το υπουργείο ώστε να θεσμοθετηθούν δεσμευτικά και ξεκάθαρα χρονοδιαγράμματα.

Όπως υπογραμμίζεται, η κατάσταση αυτή υπονομεύει τη λειτουργία των ΣΑΕΚ και θέτει σοβαρά ερωτήματα για την ουσιαστική στήριξη της δημόσιας επαγγελματικής κατάρτισης, με τους εκπαιδευτές να βρίσκονται για ακόμη μία φορά αντιμέτωποι με καθεστώς αβεβαιότητας.

Την ερώτηση συνυπογράφουν οι βουλευτές Σία Αναγνωστοπούλου, Έφη Αχτσιόγλου, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Νάσος Ηλιόπουλος, Πέτη Πέρκα, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Ευκλείδης Τσακαλώτος και Θεανώ Φωτίου.