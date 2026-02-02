Κεντρικό συμπέρασμα ήταν ότι η κυβέρνηση επενδύει στη λύση της ανακαίνισης και της αξιοποίησης του υφιστάμενου αποθέματος κατοικιών ως βασικό μοχλό αντιμετώπισης του στεγαστικού.

Το 43ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων της ΠΟΜΙΔΑ κατέγραψε με σαφήνεια τις βασικές κατευθύνσεις της κυβερνητικής πολιτικής για την ακίνητη περιουσία το 2026, αλλά και τα ανοιχτά μέτωπα που παραμένουν. Στεγαστικό, ανακαινίσεις και αύξηση της προσφοράς κατοικιών, ψηφιακή ενοποίηση δεδομένων μέσω του ΜΙΔΑ, χωροταξικός σχεδιασμός και νέες ρυθμίσεις στην τοπική φορολογία βρέθηκαν στο επίκεντρο.

Κεντρικό συμπέρασμα ήταν ότι η κυβέρνηση επενδύει στη λύση της ανακαίνισης και της αξιοποίησης του υφιστάμενου αποθέματος κατοικιών ως βασικό μοχλό αντιμετώπισης του στεγαστικού. Από τις ανακοινώσεις προέκυψε ότι δρομολογούνται ενισχύσεις για παρεμβάσεις αναβάθμισης και ανακαίνισης, με στόχο να επανέλθουν στην αγορά χιλιάδες ακίνητα που σήμερα παραμένουν κλειστά ή υποαξιοποιημένα, ενώ επιβεβαιώθηκε η κατεύθυνση ότι χωρίς τη συμμετοχή των ιδιοκτητών η αύξηση της προσφοράς δεν μπορεί να γίνει πράξη. Στο ίδιο πνεύμα, αναδείχθηκε ως κρίσιμη μεταρρύθμιση η νέα διαδικασία για την απόδοση μισθίου λόγω λήξης μίσθωσης, που εκτιμάται ότι θα βελτιώσει τη λειτουργία της αγοράς μισθώσεων και θα μειώσει μέρος του ρίσκου που αποθαρρύνει ιδιοκτήτες από το να διαθέτουν ακίνητα προς μακροχρόνια μίσθωση.

Δεύτερος μεγάλος άξονας που προέκυψε είναι η μετάβαση σε ένα πιο «ψηφιακά χαρτογραφημένο» σύστημα ακίνητης περιουσίας. Η προαναγγελία για τη λειτουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, σε συνδυασμό με τη διασύνδεση Ελληνικό Κτηματολόγιο και ΑΑΔΕ, έδειξε ότι το κράτος επιχειρεί να αποκτήσει ενιαία εικόνα για ιδιοκτησία, χρήση και δηλωμένα στοιχεία. Στο συνέδριο παρουσιάστηκε ως εργαλείο δικαιότερης χάραξης πολιτικής και περιορισμού της παραοικονομίας, ταυτόχρονα όμως αναδείχθηκε και ως πηγή νέων πρακτικών απαιτήσεων για ιδιοκτήτες και φοροτεχνικούς, καθώς θα απαιτείται ακριβής αντιστοίχιση δεδομένων και διόρθωση παλαιών αποκλίσεων.

Τρίτη βασική εξέλιξη ήταν η δέσμευση για επιτάχυνση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Από τις ανακοινώσεις προέκυψε ότι προχωρά η κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας και η επέκταση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, μαζί με ειδικά χωροταξικά πλαίσια για κρίσιμους τομείς. Το μήνυμα που εξέπεμψε το συνέδριο είναι ότι ο σαφέστερος σχεδιασμός και οι σταθεροί κανόνες χρήσεων γης θεωρούνται προϋπόθεση για να μειωθούν οι αβεβαιότητες που «παγώνουν» επενδύσεις και αξιοποίηση περιουσίας.

Παράλληλα, καταγράφηκε ως κύριο σημείο τριβής το νέο πλαίσιο της αυτοδιοίκησης και ειδικότερα το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης, που από την πλευρά της ΠΟΜΙΔΑ παρουσιάστηκε ως ουσιαστικά νέος φόρος με κινδύνους να μετακυλιστεί στις σχέσεις ιδιοκτητών–ενοικιαστών, ενώ εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης επιχείρησαν να αποσυνδέσουν τη συζήτηση από τον όρο «Δημοτικός ΕΝΦΙΑ» και να αναδείξουν τις οικονομικές πιέσεις που δέχονται οι δήμοι. Το συνέδριο ανέδειξε έτσι ότι το 2026 θα έχει ισχυρό «μέτωπο διαπραγμάτευσης» για το πώς θα εφαρμοστούν οι νέες τοπικές επιβαρύνσεις και ποιος τελικά θα τις επωμιστεί.

Εξίσου έντονα αναδείχθηκε η ανησυχία για τις ρυθμίσεις που περιορίζουν τη βραχυχρόνια μίσθωση, με αιχμή την απώλεια δικαιωμάτων/καταχωρίσεων σε περιπτώσεις μεταβίβασης, καθώς και η συνέχιση πλαφόν σε επαγγελματικές μισθώσεις, που από πλευράς ΠΟΜΙΔΑ θεωρείται ότι διατηρεί στρεβλώσεις και κινδύνους αναβίωσης ενοικιοστασιακών πρακτικών.