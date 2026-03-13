Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΑ καθώς, τα επιδόματα, όπως κάθε μήνα αναμένεται να πληρωθούν την τελευταία εργάσιμη του μήνα.

Συγκεκριμένα, η τελευταία ημέρα του Μαρτίου πέφτει Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, αλλά όπως συνηθίζεται η πληρωμή τους θα ξεκινήσει από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή στις 30 Μαρτίου.

Αναλυτικά τα επιδόματα που θα πληρωθούν: