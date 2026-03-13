Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την Ζαλγκίρις Κάουνας στο T-Center Athens για την 31η αγωνιστική της Euroleague.

Στις νίκες επέστρεψε ο Παναθηναϊκός ύστερα από τέσσερα σερί συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, επικρατώντας με σκορ 92-86 της Ζαλγκίρις.

Μεγάλη εμφάνιση για τους «πράσινους» πραγματοποίησε ο Τσέντι Όσμαν (24 πόντοι, 5 ριμπάουντ), ενώ ο Κέντρικ Ναν σκόραρε με κάθε τρόπο (22 πόντοι). Για τους Λιθουανούς ξεχώρισε ο Σιλβάιν Φρανσίσκο (23 πόντοι, 4 ασίστ).

Στην ενεργό δράση επέστρεψε ο Ματίας Λεσόρ ύστερα από 1,5 χρόνο, καθώς ξεπέρασε τον σοβαρό τραυματισμό (κάταγμα περόνης) που τον άφησε εκτός παρκέ για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατά την είσοδο του στο παρκέ σείστηκε το γήπεδο, με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να τον αποθεώνουν. Στην επιστροφή του πέτυχε 9 πόντους και μάζεψε 3 ριμπάουντ.

{https://x.com/EuroLeague/status/2032188006950461787}

Με αυτή τη νίκη ο Παναθηναϊκός ανέβασε το ρεκόρ του σε 17-14, παίρνοντας σημαντική ανάσα ενόψει της προσπάθειας του να μείνει σε τροχιά play-off. Για την επόμενη αγωνιστική, το «τριφύλλι» αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα στις 20/3, σε ένα κομβικό ματς ενόψει της συνέχειας.