Με πρώτο γκολ ήδη από το 3ο λεπτό της αναμέτρησης, η ΑΕΚ ήταν ασταμάτητη απέναντι στην αδύναμη Τσέλιε.

Με ένα σαρωτικό 0 - 4 η ΑΕΚ εξασφάλισε προβάδισμα για τη φάση των «16» του Conference League απέναντι στην σλοβένικη Τσέλιε.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε δυναμικά να «χτίζει» το προβάδισμα για τη ρεβάνς μέσα στην έδρα της Τσέλιε από τα πρώτα λεπτά της εμφάνισής της. Απειλήθηκε ελάχιστα από την αντίπαλό της και ξεκαθάρισε από νωρίς τις προθέσεις της.

Μόλις στο 3ο λεπτό μετά από κόρνερ του Μαρίν, ο Βάργκα άνοιξε το σκορ με κεφαλιά. Ακολούθησε με εξαιρετική κίνηση ο Κοϊτά στο 33" μετά από ωραία ενέργεια του Γιόβιτς, για να σκοράρει για το 0-3, μόλις 3 λεπτά αργότερα στο 36", ο Γκατσίνοβιτς.

Στο δεύτερο ημίχρονο, και μετά από χαμένη ευκαιρία του Γιόβιτς στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ο Μουκουντί στο 49'' σφράγισε τη νίκη με το 0-4.